Migranti | un muro dietro l' altro | così l' Europa si chiude allo straniero

Migranti - l'Austria alza il muro : "Proteggeremo i nostri confini" : Nella notte il Cancelliere Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer hanno raggiunto l'intesa sui Migranti . Un accordo che, se da un lato, salva di fatto il governo di Grosse ...

Migranti - Malta chiude i porti alle Ong : "muro contro muro" a Bruxelles : Il governo maltese ha annunciato oggi la sospensione di ogni operazione delle navi delle ong nei propri porti in attesa di conoscere le conclusioni delle indagini sul

Merkel messa al muro da ultimatum Seehofer. Senza accordo Ue Berlino inizierà a respingere Migranti : Per Holger Schmieding, responsabile economista di Berenberg Bank, la crisi che ha investito Angela Merkel è la peggiore che la cancelliera tedesca abbia mai sofferto in questi ultimi 13 anni. Il forte ...

La Spagna vuole rimuovere il filo spinato dal muro anti-Migranti di Ceuta : Mentre i migranti della nave 'Aquarius' devono ancora sbarcare sulle banchine del porto di Valencia, il ministro spagnolo dell'Interno annuncia l'intenzione del governo di Madrid di fare rimuovere il ...

Migranti : Papa - non sono numeri - abbattere ogni muro : "Occorre un cambiamento di mentalità: passare dal considerare l'altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che con la sua esperienza di vita e i suoi valori può apportare ...

Papa Francesco : "I Migranti non sono numeri - serve il coraggio di abbattere ogni muro" : Nella questione della migrazione "non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio". Lo ha detto il Papa chiedendo maggiore attenzione per i bambini e le famiglie. "Tutti costoro sperano che abbiamo il coraggio di abbattere il ...

Migranti - il muro che taglia in due l'Europa sul confine Bulgaria-Turchia : In un anno i Migranti clandestini sono scesi dell'80 per cento. Lungo la frontiera tra Bulgaria e Turchia il muro attraversa i campi, scavalca le colline, taglia le foreste per un totale di oltre 200 ...

Insulti e svastiche sul muro della casa che ospita i Migranti - ma è quella sbagliata : svastiche e scritte contro i migranti sul muro di cinta di una casa a Povoletto. Nel comune alle porte di Udine l'arrivo di un gruppo di stranieri ha causato delle tensioni tra i cittadini, fino a ieri solamente a livello dialettico. Nella notte...