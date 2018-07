: Oggi a Tripoli si è riunita la commissione italo-libica per prevenire l'immigrazione illegale e il traffico di esse… - matteosalvinimi : Oggi a Tripoli si è riunita la commissione italo-libica per prevenire l'immigrazione illegale e il traffico di esse… - robertosaviano : I 100 migranti (tra cui 3 neonati) annegati pochi giorni fa nel Mediterraneo potevano essere salvati. La responsabi… - simonabonafe : Anche ieri è affondato un barcone al largo delle coste libiche con 114 migranti, bambini compresi, a bordo. Noi ave… -

Il ministro dell'Interno,, e il suo omologo tedesco,, hanno concordato un incontro per l'11 luglio in una "cordiale e costruttiva telefonata". Sarà il primo incontro bilaterale Italia-Germania, alla vigilia del vertice di Innsbruck dei ministri Ue. "Abbiamo discusso - fa saperedi soluzioni condivise per il contrasto dell'immigrazione clandestina anche tra un Paese e l'altro dell'Ue e la protezione delle frontiere esterne dell'Europa". Sarà l'occasione anche per "una proposta comune" contro il terrorismo.(Di martedì 3 luglio 2018)