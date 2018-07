Migranti | Salvini | ' Boom di naufragi | quasi a dire che è colpa mia'

Migranti - AUSTRIA “CHIUDE” IL BRENNERO? SALVINI : “UN AFFARE”/ “Chi entra in Italia deve chiedere il permesso” : MIGRANTI, il governo AUSTRIAco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:02:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Migranti - i morti nel Mediterraneo ‘colpa’ di Ue e Ong : solo il 18% “condanna’ Salvini : SONDAGGI Elettorali POLITICI, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:45:00 GMT)

Migranti : Salvini - pronto a restituire controlli a Brennero - ci guadagnamo : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – L’Austria è pronta a chiudere i confini? “Per noi sarebbe un affare. Sono più quelli che tornano in Italia di quelli che vanno in Austria. Sono pronto già da domani a restituire i controlli al Brennero perché l’Italia ha solo da guadagnarci”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Rainews24. L'articolo Migranti: Salvini, pronto a restituire ...

Migranti : Salvini - scafisti sanno che loro tempo è finito : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Lotta senza quartiere ai trafficanti di essere umani”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervistato da Rainews24. Gli ultimi sbarchi e le vittime segnano, per il vicepremier, “il colpo di coda degli scafisti, delinquenti che hanno capito che è finita” e mettono “questi poveracci su gommoni già in avaria. Il loro tempo è finito. In Italia deve arrivare chi ha ...

Migranti : Salvini - pronto a restituire controlli a Brennero - ci guadagnamo : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – L’Austria è pronta a chiudere i confini? “Per noi sarebbe un affare. Sono più quelli che tornano in Italia di quelli che vanno in Austria. Sono pronto già da domani a restituire i controlli al Brennero perché l’Italia ha solo da guadagnarci”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Rainews24.L'articolo Migranti: Salvini, pronto a ...

Salvini : Voglio salvare vite dei Migranti : "Sono contento di passare dalle parole ai fatti. Quando faccio i viaggi all’estero non vado per fare il turista". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Siena per assistere al Palio, parlando con i giornalisti a proposto del piano della commissione Italia-Libia.--"Voglio salvare vite, Voglio evitare che sei ragazzi scappino dall’Africa per morire nel Mediterraneo. Voglio che l’Italia è l’Europa aiutino su questo - ha aggiunto il ...

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : "Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo" scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le "motivazioni tecnico-legali". Intanto la Commissione europea dichiara: "Non rimandiamo i Migranti in Libia, la situazione è inumana".Continua a leggere

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : Migranti, nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini: “Con meno ong in giro muore meno gente” “Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo” scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le “motivazioni tecnico-legali”. Intanto la Commissione europea dichiara: […] L'articolo Migranti, nave Sea-Watch bloccata a Malta. ...

SONDAGGI POLITICI/ Migranti - il 71% approva la linea-Salvini : porti chiusi - Governo Conte cresce al 62% : SONDAGGI Elettorali POLITICI, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Come Salvini sta vincendo la partita comunicativa sui Migranti : Da parecchi mesi si è alzato in quel grande mare che è la rete un forte vento anti-migranti. La bufala complottista del fotomontaggio sui migranti morti utilizzata contro le Ong è solo l'ultima goccia in questo mare avvelenato.Il sentimento di tantissimi utenti online italiani si fonde oggi con il linguaggio aggressivo e le teorie complottiste dei sovranisti capitanati da Matteo Salvini. Nel tempo il leader leghista è ...

Migranti - il comandante De Falco (M5s) contro Salvini : “Non si possono chiudere i porti” : Il comandante Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle, si schiera contro l'operato del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "Non si possono chiudere i porti. Il naufrago ha diritto di essere salvato, senza che sia compiuta alcuna valutazione, non conta la provenienza né l'etnia".Continua a leggere

Migranti - Gregorio De Falco (M5s) contro Salvini : "No alla chiusura dei porti" : Il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore dei 5 Stelle, chiede al Movimento di "riprendere l'iniziativa" sulla questione immigrazione. Lasciare mano libera a Salvini sarebbe, secondo colui che...

Migranti - ALLARME OIM "IN LIBIA 10MILA IN CONDIZIONI ESTREME"/ Ma Salvini ringrazia la Guardia Costiera libica : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia Costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la LIBIA attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:57:00 GMT)

FICO CONTRO DI MAIO-SALVINI/ Migranti - Meloni attacca “vai dai terremotati” : Lega - “porti restano chiusi” : FICO CONTRO Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:32:00 GMT)