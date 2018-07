Migranti | nuovo naufragio in Libia con 114 dispersi

blogo

: #migranti, Unhcr: nuovo naufragio al largo delle coste libiche, 63 dispersi ? - RaiNews : #migranti, Unhcr: nuovo naufragio al largo delle coste libiche, 63 dispersi ? - TgLa7 : Migranti: Unhcr Libia denuncia nuovo naufragio. un barcone si è rovesciato davanti a Zuara, 63 persone sono dispers… - sole24ore : Nuovo naufragio davanti alla Libia:?dispersi 63 migranti -

(Di martedì 3 luglio 2018) L'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU che si occupa dei rifugiati, ha dato oggi notizia di unal largo delle coste libiche, il terzo in tre giorni. Si contano altri 114. In un tweet la sezione libica dell'UNHCR ha scritto:"Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati esono stati fatti sbarcare Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un'imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 sono ancora disperse in mare"poi un loro rappresentante è stato contattato dall'Ansa per avere chiarimenti e ha confermato che si tratta proprio di un, che va ad aggiungersi agli altri due del weekend. Ieri sono risultate disperse altre 63 persone, mentre 41 sono state salvate dalla Guardia Costiera libica, mentre venerdì 103sono annegati a causa del rovesciamento della vecchia barca su cui stavano viaggiando. Da gennaio a oggi sono più di mille ...