Migranti | nuovo naufragio in Libia | 114 dispersi Ultime notizie | Malta sequestra Ong

Nuovo naufragio di Migranti in Libia - 114 dispersi : E' stato segnalato dall'Unhcr, è il terzo in quattro giorni. 16 i sopravvissuti. Il governo italiano da il via libera all'invio di dodici motovedette alla guardia costiera libica -

Migranti - nuovo naufragio in Libia : 63 dispersi - ci sono morti : Ancora un naufragio, ancora morti in mare. Davanti alla Libia continua il traffico dei Migranti e oggi un'altra carretta è affondata con un nuovo bilancio di vite umane perse che...

