Migranti | Mattarella | ' Nessun Paese può farcela da solo'

Mattarella : fenomeno Migranti troppo grande da affrontare da soli : Mattarella: nessun paese potrebbe farcela singolarmente Roma – Le parole di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, rivolte a Raimonds Vejonis, presidente lettone. “Abbiamo parlato anche della nostra comune appartenenza all’Unione europea e all’Alleanza atlantica. Abbiamo affrontato il tema dell’immigrazione concordando il fatto che si tratta di un fenomeno di così grande portata che nessun paese, ...

Migranti - Mattarella : “Nessun Paese Ue può affrontare da solo la questione” : “Abbiamo parlato anche della comune appartenenza all’Ue e all’Alleanza atlantica. A partire dai risultati dell’ultimo Consiglio europeo, abbiamo affrontato il tema delle migrazioni, concordando il fatto che si tratta di un fenomeno di così grande portata che nessun singolo Paese può da solo affrontarlo”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente lettone Raimonds ...

Mattarella : «Migranti - la Ue aiuti l’Italia» Toninelli : non abbiamo mai chiuso i porti : Messaggio del Quirinale in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati . «L’Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza»

Sui Migranti Mattarella non fa il capo dell'opposizione - ma prova ad arginare Salvini : Cosa pensi in cuor suo Sergio Mattarella della minacciosa torsione che Matteo Salvini ha impresso all'agenda politica non c'è neanche bisogno di dirlo, conoscendone cultura e sensibilità politica. Respingimenti, espulsioni, censimenti, ossessiva ricerca del nemico, si chiami Ong e Tunisia, con l'intento – perseguito e voluto – di aizzare gli istinti primordiali di un paese già lacerato e diviso. Parole e ...

Mattarella : «L'Europa non la lasci sola l'Italia sui Migranti». Toninelli : mai chiusi i porti : «La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire ...

Migranti - Mattarella all'Ue : "Non deleghi solo all'Italia" : Ed è per questo, aggiunge Mattarella, che l'Italia ' promuove da tempo, nei consessi europei ed internazionali, una politica che si ispira ai principi della responsabilità, della solidarietà e della ...