Migranti | l' Austria alza il muro | Proteggeremo i nostri confini

“Proteggeremo i nostri confini”. L’Austria si allinea alla Germania : pronta la stretta sui Migranti : Dopo l’accordo di Cdu e Csu e la pianificazione di zone di transito ai confini della Germania, il governo austriaco si dichiara pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali» e attende un rapido chiarimento da Berlino: è quanto emerge dalla presa di posizione comunicata oggi dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il...

La ministra austriaca Kneissl : 'Migranti - pronti a rimandarli in Italia' : BOLZANO. «Per la prima volta non si mette più in dubbio la necessità di proteggere meglio le frontiere esterne della Ue e si discute di hotspot in Paesi terzi. Ormai l'urgenza di una soluzione è ...

Ora l'Austria rimanda in Italia i Migranti respinti dalla Merkel : Linea dura. Non è solo uin Italia che tira un'altra aria. Anche a Vienna il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sta imponendo una sterzata alle misure contro l'immigrazione clandestina. Dal primo luglio l'Austria avrà la presidenza di turno dall'Unione europea ed è fermamente decisa a imporre questa linea di fermezza a tutti i Paesi membri. La ricetta, anticipata già nei giorni scorsi dal ministro della Cultura Gernot Bluemel, è semplice: ...

Migranti - i rapporti tra Italia e Austria - : I due Paesi mai così in sintonia sul fronte dell'immigrazione. Ma non sempre la relazione è stata così idilliaca: in passato erano nate forti tensioni lungo il confine al Brennero

Migranti - Salvini : ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. Austria : ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei volenterosi’ : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei volenterosi” annunciato la scorsa settimana dai ministri dell’Interno di Italia, Austria e Germania. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della ...