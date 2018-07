Migranti | l Austria ' Dovremo proteggere il confine con l Italia'

Accordo tedesco sui Migranti - Austria : proteggeremo i nostri confini meridionali con Italia e Slovenia : Dopo il compromesso sui migranti in Germania che prevede restrizioni all'ingresso nel Paese, e che ha salvato il governo della cancelliera Angela Merkel, l'Austria si è detta pronta a "prendere misure per proteggere" le sue frontiere

GERMANIA - ACCORDO MERKEL-SEEHOFER SUI Migranti/ I tre punti dell'intesa : confini - ricollocamenti e Austria : GERMANIA, ACCORDO MERKEL-SEEHOFER sui MIGRANTI: alla fine la Cancelliera e il suo ministro dell'Interno trovano la quadra. Ecco i 3 capisaldi dell'intesa.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:01:00 GMT)

Austria non accetterà Migranti respinti da Germania

La ministra austriaca Kneissl : 'Migranti - pronti a rimandarli in Italia' : BOLZANO. «Per la prima volta non si mette più in dubbio la necessità di proteggere meglio le frontiere esterne della Ue e si discute di hotspot in Paesi terzi. Ormai l'urgenza di una soluzione è ...

Ora l'Austria rimanda in Italia i Migranti respinti dalla Merkel : Linea dura. Non è solo uin Italia che tira un'altra aria. Anche a Vienna il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sta imponendo una sterzata alle misure contro l'immigrazione clandestina. Dal primo luglio l'Austria avrà la presidenza di turno dall'Unione europea ed è fermamente decisa a imporre questa linea di fermezza a tutti i Paesi membri. La ricetta, anticipata già nei giorni scorsi dal ministro della Cultura Gernot Bluemel, è semplice: ...

Migranti - i rapporti tra Italia e Austria - : I due Paesi mai così in sintonia sul fronte dell'immigrazione. Ma non sempre la relazione è stata così idilliaca: in passato erano nate forti tensioni lungo il confine al Brennero

Migranti - Salvini : ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. Austria : ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei volenterosi’ : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei volenterosi” annunciato la scorsa settimana dai ministri dell’Interno di Italia, Austria e Germania. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della ...

Migranti. Austria e Baviera pronti a mettere in atto soluzioni 'nazionali' : Domani Kurz andrà a Budapest, per partecipare a un incontro dei leader dei Paesi di Visegrad , Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica ceca, tutti fautori di una politica di chiusura dei confini ...

Migranti - Austria : asse con Roma - Berlino : 16.16 Soddisfazione da parte del Cancelliere Austriaco Kurz per una collaborazione con Germania e Italia, definita "asse dei volenterosi" per contrastare l'immigrazione illegale."Sono felice della buona collaborazione che vogliamo sviluppare tra Roma, Berlino e Vienna che ridurrà l'immigrazione", ha detto Kurz, che è al governo con l'estrema destra. L'Austria sta valutando,inoltre, con un piccolo gruppo di paesi la creazione di centri per ...

Kurz : "Asse Austria-Germania-Italia contro Migranti irregolari" : Il premier austriaco Sebastian Kurz serra i ranghi in Europa per far fronte all'emergenza immigrazione che vede in prima linea l'Italia. Di fatto il leader austriaco ha parlato di un patto tra ...