Migranti | Juncker | accordo Germania sembra conforme a regole Ue

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza Migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Migranti - il piano in quattro mosse di Juncker : Più soldi da destinare al fondo per Africa , 500 milioni, e Turchia, attivazione di punti di ricezione e sbarco fuori dall'Ue, potenziamento dei controlli delle frontiere esterne con diecimila uomini ...

Migranti : Juncker - ora non è momento per nazionalismi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Juncker - domenica vertice Ue a 10 sui Migranti : Anche i leader di Belgio e Olanda hanno deciso di partecipare alla riunione informale di lavoro preparatoria su migrazione e asilo, convocata dal presidente della Commissione europea Jean Claude ...

Juncker - domenica vertice Ue sui Migranti : "Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un ...

Jean Claude Juncker convoca per domenica un summit sui Migranti a Bruxelles : "Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un gruppo di capi di Stato e di governo degli Stati membri interessati per trovare soluzioni europee in vista del prossimo Consiglio europeo". Lo riferisce una nota della Commissione Ue.L'incontro avrà luogo a poco più di una settimana ...

Ora Juncker si preoccupa : "Crisi Migranti alimenta i populismi" : "Il popolo italiano e greco hanno chiesto a gran voce più solidarietà perché non si puo lasciare dei Paesi solo a se stessi: questo è stato il grido lanciato da Italia e Grecia e purtroppo la nostra risposta è stata troppo tardiva". Ora si sveglia pure Jean-Claude Juncker che alla conferenza sullo Stato dell'Unione chiede all'Europa più solidarietà."La solidarieta è un obiettivo originario e permanente della costruzione europea e fa parte del ...

Migranti : Juncker - riformare Dublino : ANSA, - FIRENZE, 11 MAG - "riformare il sistema di Dublino" per creare un nuovo sistema di asilo: lo ha chiesto Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, intervenendo a 'The State of ...