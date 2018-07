Migranti - effetto domino : perchè l’accordo tedesco penalizza Austria e Italia : l’accordo trovato tra i democristiani tedeschi sulla futura gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dellUnione. Preoccupata per eventuali respingimenti alla frontiera con la Germania, il premier Austria co Kurz chiede spiegazioni urgenti a Berlino. Il problema è che l'intesa Merkel-Seehofer è di difficile applicazione. La Germania ha un accordo bilaterale con Vienna ma non con l' Italia . Il rischio è ...

Migranti - i giudici di Milano bloccano le espulsioni per effetto del decreto Minniti-Orlando e chiedono l’intervento della Corte Ue : I giudici di Milano hanno interpellato la Corte di Giustizia europea chiedendo di chiarire se le norme contenute all'interno del decreto Minniti-Orlando, in particolare quelle riguardanti l'abolizione dell'appello per i Migranti e la mancata sospensiva in attesa del Suprema Corte, può di fatto rendere effettivamente esecutiva la bocciatura della richiesta di protezione dei richiedenti asilo prima che intervenga la Cassazione.Continua a leggere