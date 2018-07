Migranti | Colle | Paesi non siano soli

Colle : Migranti - nessun Paese sia da solo : 11.44 Le migrazioni sono "un fenomeno di così grande portata che nessun singolo Paese può da solo affrontarlo": lo ha detto il presidente Mattarella dopo il colloquio con l'omologo lettone Vejonis. Dopo avere registrato la sintonia sulla questione migratoria, su cui lavorare "a partire dai risultati dell'ultimo Consiglio europeo",Mattarella ha detto: "Abbiamo parlato anche della comune appartenenza all'Alleanza atlantica" e "confermato ...

SEEHOFER - PIANO Migranti ‘ANTI-MERKEL’/ Ultime notizie Germania - caos Governo : “rimpatri collettivi e carceri” : Germania, SEEHOFER contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il Governo rischia di spaccarsi per la questione MIGRANTI: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Rimpatri collettivi - più carceri e detenzione forzata per gli immigrati illegali. Ecco il piano Migranti di Seehofer : Eccolo, il piano "segreto" di Horst Seehofer: il Masterplan Migration. Si tratta del documento che i media tedeschi stanno pubblicando in queste ore, mentre la Germania si trova sull'orlo della più grave crisi di Governo dell'era Merkel dopo lo scontro tra il ministro dell'Interno e la Cancelliera sui migranti. È un documento di politica interna - diviso in 63 punti per 22 pagine - molto duro nella lotta all'immigrazione irregolare ...

Migranti - sui porti è scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul collega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Migranti, Salvini sente colleghi Ue: Italia non cede su linea dura Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini sente colleghi Ue: Italia non cede su linea dura proviene da NewsGo.

Lanciano una colletta su Facebook per i Migranti - in 4 giorni raccolgono 8 milioni di dollari : Si tratta della colletta più alta da quando Facebook ha lanciato questo tipo di iniziativa e gli aiuti sono arrivati da ogni parte del mondo. I responsabili sono molto felici ma hanno ammesso: 'Siamo ...