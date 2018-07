Migranti | Cari M5s | non vi riconosco più Ribellatevi

Fico contro Salvini su Migranti - Di Maio lo “scarica”/ Tensione con il vicepremier : la linea del governo : Fico contro Salvini: “migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Quelle manovre in mare della Ong per caricare i Migranti prima delle motovedette libiche : Nonostante ieri sera il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli abbia disposto 'il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms' , la Ong spagnola è tornata a sfidare le autorità ...

Macron ci scarica i Migranti : "Accolti solo nei Paesi di sbarco". Conte lo smentisce : E i condizionali, in politica internazionale, valgono poco. Molto poco. Senza dimenticare che ' tutte le misure nel Contesto di questi centri controllati, compresi il trasferimento e il ...

Macron ci scarica i Migranti : "Accolti solo nei Paesi di sbarco" : Cala il sipario su uno dei Consigli Ue più tormentati degli ultimi tempi ed è già tempo di distinguo. Mentre l'iniziale euforia del premier Conte ha già ceduto il passo ad un più cauto 'poteva andare ...

Malta - sbarcati i 234 Migranti della Lifeline<br>Otto Paesi UE se ne faranno carico : 28 giugno 2018 - Si sono concluse nella tarda serata di ieri le operazioni di sbarco dei 234 migranti rimasti a bordo della nave Lifeline per una settimana. Come anticipato ieri pomeriggio dal primo ministro di Malta, il comandante della nave e i nove membri dell'equipaggio sono stati subito interrogati dalle autorità locali, mentre la nave Lifeline sarà sequestrata e, con ogni probabilità, lo stesso comandante sarà indagato per aver ignorato ...

Migranti - Francia : ‘Soluzione Ue per Lifeline’. E scarica su Malta : ‘Possibile sbarco lì’. La Valletta : ‘Nessuna decisione’ : Si avvicina la svolta nel braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza i 234 Migranti a bordo della Lifeline, la nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno della visita da Papa Francesco in Vaticano, fa pressing su La Valletta affinché apra i porti per la lave della ong. In mattinata, parlando proprio di un “possibile sbarco a Malta” il ...

Cargo carico di Migranti bloccato a Pozzallo : Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave Cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo , per portare a terra una donna all'ottavo ...

Matteo Salvini scarica i Migranti : “rivolgetevi a Tripoli” : In Italia c’è stato un cambiamento netto e radicale. Dal buonismo di Sinistra al sovranismo di Matteo Salvini. Questo Paese

Migranti - Conte a Tusk : "L'Italia non può farsi carico da sola della prima accoglienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, con cui aveva già avuto modo di incontrarsi al G7 in Canada. L'argomento principale è stato quello dei Migranti e il Premier italiano su Twitter ha scritto:"Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei ...

Salvini : Ue cambi o rivediamo finanziamento. Conte : impensabile farsi carico di tutti i Migranti : «L'aria in Europa sta cambiando e siamo ottimisti. Siamo anche estremamente fiduciosi nella presidenza austriaca e confidiamo nel buonsenso dei colleghieuropei, anche perché non...

Conte a Tusk : impensabile farsi carico di tutti i Migranti : Il presidente del Consiglio avrebbe sottolineato l'indisponibilità dell'Italia alla cosiddetta 'seconda accoglienza'. Posizione che il governo poterà anche al vertice di domenica a Bruxelles - E' ...

Migranti - Conte : 'Impensabile che l'Italia si faccia carico di tutti' : "E' impensabile che l'Italia possa farsi carico di tutti i Migranti dei cosiddetti movimenti secondari , cioè gli spostamenti dei richiedenti asilo tra i vari stati Ue, ". Lo sostiene il premier ...

