Migranti | Austria pronta a ' proteggere i confini Sud' Moavero | ' Se chiude se ne prende

Migranti - Austria “chiude” il Brennero? Salvini : “Un affare”/ Vienna - "Effetto a catena dopo accordo tedesco" : Migranti , il governo Austria co pronto a presidiare i confini dopo l' accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Migranti - effetto domino : perchè l’accordo tedesco penalizza Austria e Italia : l’accordo trovato tra i democristiani tedeschi sulla futura gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dellUnione. Preoccupata per eventuali respingimenti alla frontiera con la Germania, il premier Austriaco Kurz chiede spiegazioni urgenti a Berlino. Il problema è che l'intesa Merkel-Seehofer è di difficile applicazione. La Germania ha un accordo bilaterale con Vienna ma non con l'Italia. Il rischio è ...