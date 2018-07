Meteo - temporali in arrivo al Nord. Temperature in aumento al Sud - : Attese forti piogge sulle Alpi e in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Cresce il rischio di grandinate. Anche al Sud tempo instabile, ma il termometro in alcuni casi arriverà a toccare i 35 gradi -...

Da una parte Caronte - dall'altra temporali e grandine : previsioni Meteo fino al weekend : L'aria instabile in quota proveniente da ovest dà il là a temporali e piogge su molte regioni settentrionali, interessando dapprima Alpi e Prealpi, ma poi anche le zone di pianura. Caronte "tiene" al Sud...

Meteo luglio - dopo Caronte ecco l’instabilità/ Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo : le previsioni : Meteo luglio, dopo Caronte ecco l’instabilità, Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo: le previsioni. Si preannuncia un periodo di alti e bassi, con sole e temporali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:35:00 GMT)

Meteo - arriva Caronte : temporali - piccoli tornado e temperature su di 15 gradi : L'anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso il nostro paese. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato e...

Ciclone sul mar Jonio - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “forte burrasca al Centro/Sud - temporali - venti impetuosi e mareggiate” : Allerta Meteo – Continuano i fenomeni di instabilità sulle nostre regioni meridionali determinati da una profonda saccatura centrata sul nord Europa ed estesa fino al bacino del Mediterraneo centrale. Dalla serata di oggi si assisterà anche all’intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, in particolare sulle regioni Centro-meridionali adriatiche e ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Sud Italia : forti temporali su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La profonda saccatura centrata sul Nord-Europa ed estesa fino al bacino del mediterraneo centrale, continuerà a determinare condizioni di instabilità sulle regioni meridionali Italiane dove, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno in modo particolare, risultando più intense, la Puglia, la Calabria e la Basilicata, specialmente sui versanti ionici. Sulla base ...

Previsioni Meteo - estate folle : temporali e trombe d'aria. Ma da giovedì caldo africano : Spettacolari trombe d'aria da Cesenatico a Rimini. Instabilità fino a giovedì, poi si sale fino a 40 gradi. Oltre i 35 in città come Bologna, Milano e Firenze. Ma successivamente potrebbe esserci un ...

Sud Italia - temporali in arrivo : allerta Meteo in nove regioni : Sud Italia, temporali in arrivo: allerta meteo in nove regioni Sud Italia, temporali in arrivo: allerta meteo in nove regioni Continua a leggere L'articolo Sud Italia, temporali in arrivo: allerta meteo in nove regioni proviene da NewsGo.

Meteo : temporali e temperature sotto la media del periodo - ma nel weekend cambia tutto : Nell’ultima settimana del mese di giugno 2018 molte regioni saranno interessate da passaggi temporaleschi anche forti. Gli esperti Meteo annunciano poi una “novità” a fine mese: dall'Africa tornerà l'anticiclone africano che ci traghetterà nel cuore dell'estate. Da domenica, quindi, caldo e afa aumenteranno di giorno in giorno.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - “forti temporali in arrivo : attenzione in Sardegna e Sicilia” : Allerta Meteo – Il Centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un nuovo avviso di fenomeni Meteo estremi per le prossime ore a causa della “Tempesta di San Giovanni” in arrivo sull’Europa centro/meridionale. Gli esperti Meteorologi di Estofex hanno lanciato un allarme di livello 1 per Sicilia e Sardegna, dove “durante il giorno ci potranno essere forti temporali nelle aree terrestre, mentre ...

Meteo - il maltempo non accenna a placarsi : temporali anche la prossima settimana : Ancora tempo instabile nella giornata di domenica 24 giugno, con piogge e temporali da Nord a Sud. E secondo gli esperti Meteo la situazione non migliorerà nel corso della prossima settimana. Temperature in calo, tornerà a far caldo solo nel corso del prossimo weekend con l’arrivo dell’anticiclone africano.Continua a leggere

Meteo sino al 6 Luglio : CALDISSIMO Anticiclone - poi super TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 6 Luglio I modelli matematici di previsione sembrano aver trovato la quadra del cerchio, almeno per quel che concerne le proiezioni METEO ...