Meteo | caldo e afa avvolgono l’Italia ma al nord improvvisi acquazzoni e grandinate

Meteo : al sud permane il caldo torrido e al nord qualche temporale : Nonostante la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale , coadiuvata da un'onda calda che cerca di risalire dal nord Africa, il tempo nei prossimi giorni non risulterà sempre stabile e ...

Previsioni Meteo Wimbledon 2018 - super caldo a Londra : percepiti quasi 32°C - la temperatura più alta di quest’anno : Mentre tennisti e spettatori a Wimbledon, sede del prestigioso torneo di tennis, si godranno un tempo asciutto, senza pioggia, in questa settimana, un pericoloso caldo persisterà nell’Inghilterra meridionale. Le temperature sono state ben al di sopra della media dalla metà di giugno, con temperature pomeridiane che hanno superato i 25°C ogni giorno a partire dal 24 giugno, mentre la media delle massime del periodo è di 21°C. I termometri a ...

Previsioni Meteo - ecco il grande caldo : scatta l’allarme “bollino rosso” - pazzesca lingua di fuoco in arrivo dal Sahara : Previsioni Meteo – Inizia il grande caldo al Centro/Sud Italia in queste prime ore di Luglio in cui l’Estate ha deciso di iniziare all’improvviso, dopo una seconda metà di Giugno tormentata da maltempo e fresco anomalo. Già stamattina le temperature hanno raggiunto +36°C a Foggia, +34°C a Catania, Siracusa e Cosenza, +32°C a Roma, Lecce, Matera, Guidonia, Trapani e Brindisi, e aumenteranno ancora nel pomeriggio. Ma sta facendo ...

Meteo - sull’Italia arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

Previsioni Meteo - Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : super caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...

Meteo Calabria : arriva il primo vero caldo - spiagge affollate : In Calabria è arrivato il primo vero caldo estivo: la colonnina di mercurio raggiunge oggi i 30°C, con punte di 32°C a Cosenza e Catanzaro. Le città si svuotano e la gente si riversa sulle spiagge, affollandole: dalle prime ore del mattino il traffico lungo le strade che conducono alla costa hanno registrato un volume di traffico superiore alla media. Si registra traffico intenso anche lungo le arterie che conducono in Sila e Aspromonte. Al ...

Meteo Piemonte - caldo e temperature estive : 35°C - ma l’afa aumenterà ancora : Massime a 35 gradi in pianura, zero termico a 4.500 metri. L’anticiclone di origine nordafricana ha portato la prima fiammata di caldo estivo, dopo la parentesi fuori stagione di fine aprile, in Piemonte. caldo torrido che nei prossimi giorni diventerà di tipo afoso, con calo di qualche grado delle temperatura ma aumento dell’umidità. Lunedì nuvole, con qualche temporale sulle zone alpine e prealpine. Oggi la rete Meteo di Arpa ...

Meteo - arriva la prima ondata di caldo ma sarà mini : Fino a martedì temperature alte su tutta Italia, poi al Nord arriverà il primo ciclone di luglio, portandosi dietro piogge e anche qualche grandinata. E non sarà un'estate afosa come lo scorso anno

Meteo. Caldo in arrivo da domenica - ma l’estate 2018 sarà più fredda : i motivi : A spiegarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. Tra i motivi, l'assenza di El Niño e il fatto che la scorsa estate è state preceduta da un lungo periodo di siccità. Ma sicuramente il clado non mancherà.Continua a leggere

Meteo : a Bolzano giugno caldo sopra la media : Bilancio del Servizio Meteo della Provincia. A giugno caldo leggermente sopra la media, poche precipitazioni ma prime grandinate. Il mese di giugno che si sta per concludere è stato caratterizzato da temperature leggermente al di sopra della media di lungo periodo. Lo rende noto il Servizio Meteo della Provincia di Bolzano, dal cui report mensile emerge che il record di caldo, a giugno, si è registrato martedì 19, con i 34 gradi della stazione ...

Meteo : in Lombardia sabato di sole e caldo - domenica tornano le nuvole : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Persiste in Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota, associato al bordo orientale di uno stretto cuneo di alta pressione in estensione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Condizione, questa, che determina tempo in prevalenza soleggiato con aumento d