Merkel-Seehofer | c' è accordo su migranti | lui resta

Merkel-Seehofer - c'è accordo su migranti : Angela Merkel e Horst Seehofer raggiungono l'accordo sui migranti e disinnescano uno scontro dal potenziale altamente esplosivo per la politica ted...

Germania - Merkel resiste a Seehofer : strappa un accordo e salva il governo : Un accordo raggiunto quando il governo era sul punto di rompersi. I due rivali, Merkel e Seehofer, hanno siglato un patto sull’istituzione di «centri di transito» per i migranti già registrati in altri Paesi, per contrastare gli ingressi illegali in Germania. È una soluzione «per salvaguardare lo spirito europeo» e «mettere ordine» sui movimenti se...

Germania : Seehofer “Non mi faccio licenziare da Merkel”/ Ma c'è accordo sui migranti e lui resta : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 01:01:00 GMT)

Migranti - accordo Merkel-Seehofer salva il governo tedesco. «Centri di transito» per i movimenti secondari : Alla fine in Germania è arrivato l’accordo tra la Cdu della cancelliera Angela Merkel e la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer. L’intesa verte sull’istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette “zone di transito” in Germania. Soddisfazione nelle parole sia di Merkel che di Seehofer. I centri riguarderanno i Migranti già registrati in altri paesi. È una soluzione «per salvaguardare lo spirito europeo» e «mettere ordine» ...

Germania - Merkel-Seehofer trovano intesa : 23.25 La cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer, leader della Csu, hanno raggiunto un accordo sulla questione del respingimento dei migranti. Lo riferisce l'Agenzia stampa tedesca Dpa. Intanto Horst Seehofer vuole restare ministro dell'Interno del governo Merkel.Lo rende noto lo stesso Seehofer. L'esecutivo dovrebbe aver quindi superato la crisi che rischiava di mandare in frantumi la maggioranza.

Germania : trovato accordo tra Merkel e Seehofer sui migranti - : La cancelliera rivela: col ministro dell'Interno raggiunto "un buon compromesso" sull'istituzione di "centri di transito" per i migranti già registrati in altri paesi, per contrastare gli ingressi ...

Migranti - accordo in Germania tra Merkel e Seehofer. «Centri di transito» per i movimenti secondari : Alla fine in Germania è arrivato l’accordo tra la Cdu della cancelliera Angela Merkel e la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer. Secondo i media tedeschi, Cdu e Csu avrebbero raggiunto l’intesa sull’istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette “zone di transito” in Germania, per risolvere il nodo dei Migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Soddisfazione nelle parole sia di Merkel che del ministro Seehofer. I centri, ...

Horst Seehofer : "Con Angela Merkel raggiunto un chiaro accordo" : Angela Merkel e il ministro dell'Interno Horst Seehofer hanno raggiunto un chiaro accordo. Lo ha detto Seehofer, in uno statement a Berlino. Lo stesso Seehofer ha ribadito di voler rimanere ministro.Merkel e Seehofer sarebbero d'accordo sull'istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette "zone di transito" in Germania, per risolvere il nodo dei migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Lo scrivono i media tedeschi, ...

GERMANIA : SEEHOFER “NON MI FACCIO LICENZIARE DA Merkel”/ Migranti - ultime notizie : “è Cancelliera grazie a me” : GERMANIA, SEEHOFER contro Merkel: vuole dimettersi. ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione Migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Seehofer - Merkel non mi licenzierà : ANSA, - BERLINO, 2 LUG - "Non mi lascio licenziare da una cancelliera che sta lì solo grazie a me". È quello che ha affermato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer in un'intervista alla ...

Germania - accordo migranti : vertice Merkel-Seehofer/ Ultime notizie : governo a rischio - cosa può succedere : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:46:00 GMT)

SEEHOFER - PIANO MIGRANTI ‘ANTI-Merkel’/ Ultime notizie Germania - caos Governo : “rimpatri collettivi e carceri” : Germania, SEEHOFER contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il Governo rischia di spaccarsi per la questione MIGRANTI: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Crisi Csu-Cdu - Seehofer contro Merkel sui migranti/ Germania - ultime notizie : Schaeuble - “Governo sul baratro” : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:30:00 GMT)

GERMANIA - CAOS MIGRANTI : ULTIMATUM SEEHOFER A Merkel/ Ultime notizie : Csu - “non a rischio Governo con Cdu” : GERMANIA, SEEHOFER contro MERKEL: vuole dimettersi. Ultime notizie, il Governo rischia di spaccarsi per la questione MIGRANTI: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:18:00 GMT)