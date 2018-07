Mercato NBA – Ancora una notte di fuoco | DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors

Mercato NBA - clamoroso : DeMarcus Cousins firma con i Golden State Warriors : Che il Mercato NBA possa prendere delle svolte inattese è più o meno la normalità a inizio luglio, ma quanto successo questa notte ha pochissimi precedenti: DeMarcus Cousins ha deciso di unirsi ai ...

Mercato NBA : J.J. Redick rinnova con i Philadelphia 76ers per un altro anno : J.J. Redick è un veterano della NBA non per caso. Uno di quelli che conoscono benissimo le dinamiche della Lega e ben consapevole già 12 mesi fa che il suo ricco contratto con i Sixers era in realtà ...

Mercato NBA - LeBron James - ecco i - primi - rinforzi : Stephenson - McGee e KCP ai Lakers : LeBron James, il free agent più ambito dell'estate e l'arrivo più importante nella storia dei Lakers dai tempi di Shaquille O'Neal, segna soltanto l'inizio di una rivoluzione profonda nel roster dei ...

LeBron James ai Los Angeles Lakers. I dettagli del colpo di Mercato in Nba : Il 'Re' firmerà con i gialloviola un contratto quadriennale da 154 milioni. Il benvenuto di Ibrahimovic: "Ora Los Angeles ha un Dio e un Re"

Mercato NBA – Lakers scatenati! Chiuso LeBron James parte l’assalto a Kawhi Leonard : ecco la trade : Lakers letteralmente scatenati sul Mercato! Dopo aver Chiuso LeBron James, la franchigia giallo-viola punta con forza sull’acquisto di Kawhi Leonard La aspettavamo tutti con ansia e ieri notte è finalmente la “Decision 3.0” è arrivata: LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Nella Città degli Angeli il processo di rebuilding sta arrivando al compimento. Manca solo qualche altro tassello, ovviamente di ...

Mercato NBA - Los Angeles Lakers scatenati : non solo LeBron - quanti affari nella notte : Los Angeles Lakers show nella notte, non solo LeBron James arriva in California: Walton si prepara a dare battaglia agli Warriors Los Angeles Lakers scatenati. La franchigia del sud della California, sta accendendo il Mercato NBA con una mossa che resterà nella storia. nella notte infatti, LeBron James ha firmato per i Lakers, modificando in un batter d’occhio le aspettative riposte sulla squadra di Walton per la prossima stagione. ...

Mercato NBA – Telefonata ‘non prevista’ fra LeBron James e il gm dei Cavs : ecco la situazione : Da oggi LeBron James è ufficialmente un free agent, ma quando sembrava ormai finita con i Cavs arriva una particolare Telefonata Il primo luglio per i fan NBA significa solo una cosa: inizio della free agency. Una data che i fan dei Cleveland Cavaliers però, volevano non arrivasse mai. Il motivo? Dopo aver declinato la player option presente nel suo contratto, da oggi, LeBron James è ufficialmente un free agent. Quando sembra ormai certo l’addio ...

Mercato NBA - Denver raddoppia con Jokic e Barton. E ora punta perfino LeBron James : Tra le squadre più attive nelle primissime ore della free agency si segnalano soprattutto i Denver Nuggets, non fosse altro per gli oltre 200 milioni di dollari già impegnati sul Mercato " più di ...

Mercato NBA – Allarme Portland - il tweet di Lillard scatena il panico : addio oppure… arrivo di LeBron?! : Damian Lillard scatena il caos a Portland con un tweet dal significato alquanto criptico: possibile addio o arrivo di… LeBron James?! Arriva il 1° luglio e il mondo NBA è in fermento per l’inizio della free agency. Già tantissime le novità della notte, con tanti big che già hanno fatto la loro scelta. In attesa di capire quale sarà il futuro di LeBron James, a Portland, rimasta più o meno fuori dai grandi rumor di Mercato nelle ...

Mercato NBA - il piano B dei Los Angeles Lakers : si punta a DeMarcus Cousins : Tutti aspettavano LeBron James e invece a fare la prima mossa sono stati gli altri. Chris Paul e soprattutto Paul George hanno bruciato sul tempo il n°23 dei Cavaliers, scegliendo di rinnovare i loro ...

Marco Belinelli torna a San Antonio/ Mercato NBA : la bella esperienza a Philadelphia : Marco Belinelli torna a San Antonio, Mercato NBA: biennale da 12 milioni di dollari per il cestista bolognese che torna così nella franchigia dove ha vinto l'anello nel 2014(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Mercato NBA - gli Houston Rockets perdono un pezzo importante : Trevor Ariza va ai Phoenix Suns : A poche ore di distanza dall'annuncio ufficiale del rinnovo di Chris Paul , decisivo lo scorso anno nel rilanciare le ambizioni di Houston, i Rockets perdono un pezzo importante del loro puzzle, ...

Mercato NBA “impazzito” : tutte le trattative ufficiali del primo giorno di free agency : Mercato NBA, da Durant a Paul George, passando per Chris Paul e Belinelli, un primo giorno di free agency davvero ricco di colpi Mercato NBA, la free agency ha avuto inizio, subito con dei botti non indifferenti. Ovviamente il piatto principale deve ancora arrivare, rappresentato dalla decisione di LeBron James sul proprio futuro. Qualcosa però già si è mossa, a partire dall’affare che vedrà Belinelli tornare a San Antonio. Anche ...