Mercato giù per la guerra al diesel In giugno vendite in calo del 7 | 2%

Il Mercato dell'auto in Italia mette la retromarcia a giugno - -7 - 25% - : Teleborsa, - Il mercato dell'auto in Italia mette la retromarcia a giugno e registra un pesante calo . Secondo i dati diffusi dalla Motorizzazione, le immatricolazioni di auto nuove , 174.702 , ...

Mercato auto - vendite -7 - 25% a giugno : 19.21 Ancora giù il Mercato italiano dell'auto: a giugno le immatricolazioni sono state 174.702,con un calo rispetto allo stesso mese del 2017 del 7,25%, secondo i dati del ministero dei Trasporti. Flessione più contenuta nei primi 6 mesi dell'anno: 1.120.829 immatricolazioni, la diminuzione si ferma all'1,45%. Incide Fca: il gruppo ha venduto a giugno in Italia 43.343 auto, -19,3%. La quota di Mercato è scesa così al 24,81% dal 28,53% di ...

Il Mercato dell'auto in Italia mette la retromarcia a giugno - -7 - 25% - : Il mercato dell'auto in Italia mette la retromarcia a giugno e registra un pesante calo . Secondo i dati diffusi dalla Motorizzazione, le immatricolazioni di auto nuove , registrano una flessione del ...

Mercato auto -7 - 25% a giugno - Fca -19 - 3% : ANSA, - TORINO, 2 LUG - Il Mercato italiano dell'auto registra un pesante calo a giugno: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 174.702, con un calo del 7,25% ...

Mercato italiano - Le immatricolazioni calano anche a giugno : Ancora un mese di contrazione per il Mercato italiano dell'auto. A giugno, secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 174.702 unità, con un calo del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si tratta del quarto mese negativo da inizio anno; non a caso i dati del primo semestre mostrano una flessione dell'1,45%, pari a 1.120.829 veicoli registrati. La Jeep sostiene il gruppo FCA. Non si arresta neanche a ...

CalcioMercato 2018 - la top 11 degli affari di giugno : Si è di fatto chiuso il primo mese di mercato e la parte del leone l'hanno fatta certamente Inter e Roma. È vero: la Juve ha preso Cancelo, Perin ed Emre Can, e ancora prima Caldara ma per una serie ...

CalcioMercato - i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2018. FOTOGALLERY : Sono numerosi i calciatori di alto profilo, alcuni dei quali impegnati al Mondiale, che vedranno oggi terminare il loro contratto con le rispettive società e dal 1° luglio saranno liberi di firmare a ...

Giulini show sul Mercato del Cagliari : il patron fa i nomi per Maran! : Da Barella a Castro, passando per altri obiettivi del club Cagliaritano, il presidente Giulini fa il punto sul calciomercato del Cagliari Il Cagliari sta lavorando sul mercato per rafforzare la rosa da mettere nelle mani di Rolando Maran, nuovo tecnico del club sardo. Il presidente Giulini, ha parlato oggi delle prossime mosse, durante l’inaugurazione della “Mostra Artigianato” all’interno del museo della Sardegna ...

Stime indicano che il Mercato eSport cinese raggiungerà 350 milioni di utenti nel 2020 : Un rapporto proveniente dal colosso eSport cinese Tencent ha affermato come nel 2017 il settore eSport cinese fosse forte di una base utenza pari a 250 milioni, secondo la compagnia tale numero è destinato a salire in pochi anni.Come riporta China Money Network, se si tiene conto dell'introito generato, la Cina (con 104 milioni di dollari) è seconda sola agli Stati Uniti, la Corea del Sud si classifica in terza posizione. Secondo gli analisti il ...

MALCOM ALL'INTER/ CalcioMercato - è l’esterno giusto per Spalletti : i numeri della passata stagione : MALCOM ALL'INTER, Calciomercato: ci siamo. Affare ormai definito, prestito oneroso da sette milioni di euro e trenta per il riscatto da considerarsi obbligatorio. Altro colpo per Spalletti.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:05:00 GMT)

CalcioMercato Roma - Monchi : 'Di Francesco l'uomo giusto. Schick dimostrerà il suo valore' : Calciomercato sempre più nel vivo in casa giallorossa, con i lavori tra entrate e uscite che proseguono senza sosta. Radja Nainggolan è a un passo dal trasferirsi all'Inter con Zaniolo e Davide Santon ...

Nainggolan all'Inter/ CalcioMercato - l'affare si chiude dopo il 30 giugno? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:56:00 GMT)

CalcioMercato Lazio - accordo raggiunto per il dopo-De Vrij : Calciomercato Lazio – La Lazio si muove in modo molto importante sul mercato e sta per definire una trattativa di primo livello per la difesa. Il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’addio di De Vrij, l’olandese ha scelto l’Inter ma in pochi giorni i biancocelesti hanno individuato il sostituto: si tratta di Francesco Acerbi del Sassuolo, accordo di massima raggiunto con il club neroverde per una cifra di ...

Mercatone Uno giù il sipario via la storica insegna : arriva il... Cosmo : di Maria Chiara Pellizzari CASTELFRANCO - Ultimo giorno d'apertura oggi per il Mercatone Uno. Le serrande si apriranno dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, poi si chiuderanno definitivamente in ...