Mercato auto | l' Italia frena ancora | -7 | 3% a giugno

Mercato automotive : il nuovo percorso d'acquisto viaggia online e sui social : L’evoluzione digitale e la rivoluzione mobile hanno cambiato il percorso d’acquisto dei consumatori automotive, che oggi inizia online per il 97% delle persone, attraverso il mobile per la parte più inspirational e visuale (42%) e...

Mercato auto Italia - in calo nel primo semestre 2018. Panda auto più venduta : Giro di boa per il Mercato Italiano dell’auto: i dati di vendita del primo semestre 2018 parlano di una flessione dell’1,45%, con 1.120.829 veicoli immatricolati. Al dato negativo contribuisce anche il mese di giugno appena concluso, in cui si sono state registrate 174.702 veicoli, in calo del 7,25% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Secondo Michele Crisci, presidente dell’Unrae (Associazione delle Case automobilistiche estere), ...

Noleggio auto a lungo termine : le migliori opzioni sul Mercato : Abbiamo parlato più volte delle tante soluzioni offerte dal mercato della sharing mobility, che comprendono un’ampia selezione di app pensate per noleggiare automobili o altri mezzi di trasporto per muoversi in città a fronte di una spesa limitata. Si tratta di soluzioni interessanti che, di conseguenza, non richiedono la proprietà di un’auto, permettendo quindi di risparmiare sui costi annuali di manutenzione e mantenimento ...

A Isernia il primo Mercatone dell'auto : da Motoris occasioni da cogliere al volo : Una novità nel panorama locale: per le prime cento vetture vendite a prezzi speciali. L'iniziativa presso l'azienda di Contrada Acquaro fino al 30 giugno prossimo Isernia. Sempre nuove sfide per l'...

Mercato auto - a maggio nessun sussulto in Europa : +0 - 6% nelle immatricolazioni : Dopo il +9,6% fatto registrare ad aprile, a maggio il Mercato europeo dell’auto è stato sostanzialmente stabile, con un incremento di appena lo 0,6%. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Unione Europea e dell’Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) sono state 1.442.643, mentre il computo dei primi cinque mesi dell’anno ammonta a 7.076.504 auto, il 2,2% in più sull’analogo periodo 2017. A sostenere il Mercato del vecchio continente ...

Auto : Mercato Europa +0 - 6% a maggio - +2 - 2% in 5 mesi : Rallenta nel mese di maggio, dopo il balzo di aprile , +9,6%, , il mercato europeo dell'Auto. Secondo i dati dell'Associazione europea dei costruttori d'Auto, le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'...

