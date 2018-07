Merano | dove la natura è alleata del benessere

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Chi sceglie Villa Eden Leading Park Retreat di(BZ) sceglie qualcosa di più di un semplice soggiorno. Sceglie una filosofia delche diventa una filosofia di vita, scoprendo un’attenzione e una cura che portano a cambiare le proprie abitudini per migliorare la qualità della propria esistenza. Il team di esperti di Villa Eden punta alla longevità come conquista di una vita ricca di energia e salute, da spendere in armonia con se stessi e con le persone care. Il soggiorno a Villa Eden è una pausa rigenerante, che porta ad apprezzare il “sentirsi bene” e al desiderio di portare con sé questa sensazione per sempre. Attraverso trattamenti, estetici e di Medical Spa, mirati e un’alimentazione equilibrata si persegue l’obiettivo di ritrovarsi in forma… e di ottimo umore! E ad entrambi gli aspetti contribuisce anche una buona attività fisica, complice del rilascio ...