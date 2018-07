Maxi incendio in California | 300 sfollati

Maxi incendio di rifiuti tossici nel Napoletano - l'ira del ministro Costa : «Troppi 300 roghi» : L'ombra delle mafie sui roghi tossici negli impianti di deposito, riciclaggio e stoccaggio dei rifiuti . Per questo, non appena ieri è giunta al ministero dell'Ambiente la notizia del...

Balle di rifiuti a fuoco : Maxi incendio in un'azienda nel Napoletano : Balle di rifiuti andate in fumo. Un incendio di vaste proporzioni. Una domenica terribile quella trascorsa a San Vitaliano, comune a nord-est di Napoli. Le fiamme hanno divorato le ecoBalle stoccate nei capannoni di un"azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti, la Ambiente Spa. Una coltre densa di fumo nero si è alzata intorno alle 14,30. Il fuoco è stato domato soltanto in serata, ma dei focolai risultano ancora accesi. Ci vorranno ...