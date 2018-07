Matteo Salvini contro Tito Boeri | ' Fenomeno | ci saranno dei cambi all' Inps'

Umberto Bossi contro Matteo Salvini : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Matteo Salvini : “La mafia non la combatti con libri e film - ma portandogli via le mutande. Li prenderemo a bastonate" : "Se c'è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista a RaiNews24."Vorrei che questi signori - aggiunge - sparissero o cambiassero mestiere". A chi gli ricorda le parole ...

La fine politica di Silvio Berlusconi - detronizzato da Matteo Salvini : L'ex Cavaliere ora punta a candidarsi alle Europee del 2019 e spera sempre nel fallimento del governo Lega - 5 Stelle. Ma i suoi fedelissimi sono già in fuga verso il Carroccio, mentre gli elettori lo hanno abbandonato

La Lega delle Leghe fa volare Matteo Salvini : alle Europee vede quota 30% : La ' Lega delle Leghe ' di Matteo Salvini fa volare il Carroccio nei sondaggi in vista delle elezioni Europee. Secondo gli analisti, riporta il Tempo , l'idea lanciata dal ministro dell'Interno a ...

Piero Fassino ci ricasca - la profezia su Matteo Salvini : 'Adesso vediamo se...' : E ancora, negli ultimi giorni, Fassino ha spiegato che ' la Germania dopo una crisi è tornata tra le migliori squadre al mondo, grazie anche allo ius soli ': risultato, poche ore dopo i tedeschi ...

Così Matteo Salvini è diventato il catalizzatore della destra italiana : Roma. “Siamo noi gli eredi della storia della destra politica italiana, Giorgia Meloni è stata una dirigente giovanile di An, ma con Matteo Salvini in auge abbiamo difficoltà a essere riconosciuti come tali”. Achille Totaro deputato di Fratelli d’Italia, coglie lo spirito dei tempi della destra ital

Matteo Salvini - il progetto segreto della 'federazione sovranista' : chi farà crollare l'Europa : Se le elezioni dello scorso 4 marzo in Italia hanno avuto l'effetto di uno tsunami sovranista su tutte le forze dichiaratamente europeiste, il prossimo voto per il rinnovo del Parlamento europeo ...

Matteo Salvini : "Ho pronte una decina di querele" : Matteo Salvini oggi era a Milano, ospite dell'associazione Amici della lirica presieduta da Daniela Javarone. Il leader leghista ha parlato di molti argomenti, puntando anche il dito contro i giornali per la loro presunta campagna denigratoria nei suoi confronti. Il Ministro ha annunciato querele: "Siamo amati da molti ma mi chiedo da giornalista come sia possibile che in un solo mese di vita del governo siamo stati così attaccati da tutti. ...

Valeria Marini fa venire una crisi di nervi ai compagni : 'Ho votato Matteo Salvini - sta facendo un gran lavoro' : 'Io ho votato Matteo Salvini , come ho votato Berlusconi'. Parole e musica di Valeria Marini , che intervistata da Il Giornale confessa la sua passione politica per il leghista, promosso a pieni voti: 'Sta facendo un ottimo lavoro, anche sul discorso dell'immigrazione', ha tagliato corto.

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini crescerà ancora. Io tra 30 anni non ci sarò più - ma...' : 'Trionfo della Lega'. Questo il titolo di Libero dopo il bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini . E a L'aria che tira su La7 si parla proprio di questo titolo e delle parole del leader del ...

Matteo Salvini - parroco lo accusa durante la messa e i fedeli lasciano la Chiesa : ... significa fare politica punto e basta. L'ha fatta, domenica mattina alla messa delle 8.30, don Federico Pompei nella piccola Chiesa di Villa Rosa, una frazione di Martinsicuro al confine tra Marche ...

Alessia Morani - il delirio su Matteo Salvini : 'Le ragazze della 4x100? Poveretto - come rosica' : Alla polemica più ridicola delle ultime ore si aggiunge un tassello: Alessia Morani . Si parla delle quattro ragazze italiane che hanno vinto la medaglia d'oro alla 4x400 ai Giochi del Mediterraneo in ...

“Loro 4?”. La foto del giorno e la reazione di Matteo Salvini : Stanno facendo il giro del web in queste ore le foto delle quattro atlete azzurre che hanno vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nella staffetta 4×400, una notizia celebrata in lungo e in largo sui social network dagli appassionati di sport che, festanti, hanno continuato a condividere e commentare le immagini che mostrano il poker di campionesse di colore felici dopo l’incredibile impresa centrata. Si tratta ...

Matteo Salvini si complimenta con le azzurre della staffetta : “Bravissime - il problema sono i clandestini” : Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è complimentato con le quattro ragazze della staffetta 4x400 che hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo: una squadra composta da quattro ragazze italiane e tutte di colore. "Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle - scrive Salvini -. Il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini, non chi contribuisce a far crescere il Paese".Continua a ...