Matteo Salvini ai mafiosi | “L’Italia non sarà più il vostro Paese | vi sequestreremo anche

Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini / Video - protesta sui migranti : turisti abbandonano la chiesa : Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini, Video: il sacerdote protesta sull'accoglienza dei migranti e diversi turisti abbandonano la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Antonio Tajani chiama Matteo Salvini ma finisce malissimo : il 'vaffa' del leghista : 'Governare con il M5s è contro natura per la Lega '. Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani , numero 2 in pectore di Forza Italia , 'chiama' Matteo Salvini e lo invita a tornare con i suoi ...

Matteo Salvini "pensiona" Tito Boeri : “Un fenomeno sui migranti”/ Poi avverte : “Anche all'Inps si cambierà” : Matteo Salvini "pensiona" Tito Boeri: “Un fenomeno sui migranti”. Poi avverte: “Anche all'Inps si cambierà”. Le ultime notizie sul nuovo scontro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Matteo Salvini contro Tito Boeri : "Fa il fenomeno... ci sarà tanto da cambiare" : 'C'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps - e ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali - che dice che non si può cambiare la legge fornero e che senza immigrati sarebbe un disastrò.Così su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini commenta una notizia di cronaca delle ultime ore, l'uccisione di un 77enne a Sessa Aurunca ...

Matteo Salvini contro Tito Boeri : 'Fenomeno - ci saranno dei cambi all'Inps' : Immigrati e pensioni? Matteo Salvini non ha dubbi e attacca il presidente dell'Inps Tito Boeri . Premesso che 'l'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta', dice ...

Umberto Bossi contro Matteo Salvini : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Matteo Salvini : “La mafia non la combatti con libri e film - ma portandogli via le mutande. Li prenderemo a bastonate" : "Se c'è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista a RaiNews24."Vorrei che questi signori - aggiunge - sparissero o cambiassero mestiere". A chi gli ricorda le parole ...

La fine politica di Silvio Berlusconi - detronizzato da Matteo Salvini : L'ex Cavaliere ora punta a candidarsi alle Europee del 2019 e spera sempre nel fallimento del governo Lega - 5 Stelle. Ma i suoi fedelissimi sono già in fuga verso il Carroccio, mentre gli elettori lo hanno abbandonato

La Lega delle Leghe fa volare Matteo Salvini : alle Europee vede quota 30% : La ' Lega delle Leghe ' di Matteo Salvini fa volare il Carroccio nei sondaggi in vista delle elezioni Europee. Secondo gli analisti, riporta il Tempo , l'idea lanciata dal ministro dell'Interno a ...

Piero Fassino ci ricasca - la profezia su Matteo Salvini : 'Adesso vediamo se...' : E ancora, negli ultimi giorni, Fassino ha spiegato che ' la Germania dopo una crisi è tornata tra le migliori squadre al mondo, grazie anche allo ius soli ': risultato, poche ore dopo i tedeschi ...

Così Matteo Salvini è diventato il catalizzatore della destra italiana : Roma. “Siamo noi gli eredi della storia della destra politica italiana, Giorgia Meloni è stata una dirigente giovanile di An, ma con Matteo Salvini in auge abbiamo difficoltà a essere riconosciuti come tali”. Achille Totaro deputato di Fratelli d’Italia, coglie lo spirito dei tempi della destra ital

Matteo Salvini - il progetto segreto della 'federazione sovranista' : chi farà crollare l'Europa : Se le elezioni dello scorso 4 marzo in Italia hanno avuto l'effetto di uno tsunami sovranista su tutte le forze dichiaratamente europeiste, il prossimo voto per il rinnovo del Parlamento europeo ...

Matteo Salvini : "Ho pronte una decina di querele" : Matteo Salvini oggi era a Milano, ospite dell'associazione Amici della lirica presieduta da Daniela Javarone. Il leader leghista ha parlato di molti argomenti, puntando anche il dito contro i giornali per la loro presunta campagna denigratoria nei suoi confronti. Il Ministro ha annunciato querele: "Siamo amati da molti ma mi chiedo da giornalista come sia possibile che in un solo mese di vita del governo siamo stati così attaccati da tutti. ...