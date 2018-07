Mattarella - più solidarietà in Ue : Tutti i problemi richiamano a una solidarietà più intensa e molto più forte e per questo l'Ue deve trovare ulteriore slancio nell'integrazione e nella sua politica comune". Lo dice il presidente ...

Ue - Mattarella : "Solidarietà più forte e più integrazione" : Tutti i problemi richiamano a una solidarietà più intensa e molto più forte e per questo l'Ue deve trovare ulteriore slancio nell'integrazione e nella sua politica comune". Lo dice il presidente ...

La più antica Accademia scientifica del mondo - i Lincei - celebra il suo 415esimo Anno Accademico con Mattarella - Fico e Visco : Nella sede del Palazzo Corsini a Roma si è tenuta oggi la cerimonia per la chiusura dell'Anno Accademico 2017-2018, il 415esimo dalla fondazione della più antica Accademia del mondo, quella dei Lincei.Molti gli ospiti illustri presenti all'evento: il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il ministro degli ...

Sergio Mattarella : "Sui rifugiati l'Europa deve fare di più" : "La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire nel suo insieme, non delegando solamente ai Paesi di primo ingresso l'onere di affrontare le emergenze". Lo scrive Sergio Mattarella nella Giornata mondiale del rifugiato. "La gestione attuale dei fenomeni migratori - afferma il Capo dello ...

Guzzetti su Piersanti Mattarella 'Più rispetto per i martiri laici della nostra società' : PARMA - Si è commosso stamattina Giuseppe Guzzetti ricordando Piersanti Mattarella. Il presidente dell'Acri e della fondazione Cariplo - che tra il 1979 e il 1987 era presidente della Regione ...

La soddisfazione di Mattarella alla fine della crisi più lunga : È stata lunga, difficile e con curve pericolose. Ma la più lunga crisi della storia della Repubblica è terminata e Sergio Mattarella lascia trapelare, senza grandi trionfalismi, una certa soddisfazione. Parte un governo politico nonostante un risultato elettorale che non aveva assegnato la vittoria totale a nessuno. Usando per quasi 90 giorni una pazienza biblica, dosando il tempo come strumento politico e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 maggio : “Savona - fatti più in là”. Accordo Mattarella-Di Maio : ministero diverso al prof : Il personaggio/1 Di Maio, la mossa per lasciare il cerino alla Lega Martedì era stata l’abiura, quella del capo che si era ritrovato nell’angolo, solo con l’impeachment scomunicato da Grillo e deriso da Salvini. E ieri è stato l’asse più o meno obbligato con il nemico che già non lo è più, il Quirinale, per provare a ridare un governo all’Italia. O quantomeno per dimostrare che lui, […] di Luca De Carolis AAA buonsenso cercasi di ...

Matteo Salvini 'padrone' dei media Ha oscurato anche Mattarella E' il più citato. Il sondaggio : Matteo Salvini nelle ultime due settimane è stato il “padrone” indiscusso dei media italiani oscurando, per numero di citazioni, Luigi di Maio e perfino il presidente della Repubblica Segui su affaritaliani.it

Niente rinuncia - Cottarelli avrebbe solo chiesto a Mattarella più tempo : Articolo aggiornato alle ore 19,00 del 29 maggio 2018. Carlo Cottarelli si presenta al Quirinale, parla una mezz'ora con Sergio Mattarella ma poi, contro tutte le previsioni, non scoglie la riserva. Anzi: esce senza passare di fronte ai giornalisti e torna a Montecitorio. Che è successo? Al Quirinale silenzio assoluto: "Non sono autorizzato a dire altro se non che tornerà domattina", fa ...

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Sui mass media Salvini oscura persino Mattarella : la lista dei leader più citati : Tra gli uomini nuovi dell'era leghista emerge Giancarlo Giorgetti, fedelissimo del segretario e coinvolto nella contesa per il ministero dell'Economia, che con le sue 2588 citazioni si posiziona al ...

IMPEACHMENT PER Mattarella?/ M5s - Di Maio : "Non è più sul tavolo" - sul web gli italiani cercano "impingement" : IMPEACHMENT contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, "Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, qualcuno ne risponderà"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:04:00 GMT)

