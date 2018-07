Mattarella | nessun Paese può affrontare da solo tema migranti

'Nessun Paese può affrontare da solo il tema migranti' - Mattarella - : Roma, 3 lug. , askanews, L'immigrazione 'è un fenomeno di così grande portata che nessuna Paese può affrontarlo singolarmente'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine ...

Migranti - Mattarella : "Nessun Paese Ue può affrontare da solo la questione" : "Abbiamo parlato anche della comune appartenenza all'Ue e all'Alleanza atlantica. A partire dai risultati dell'ultimo Consiglio europeo, abbiamo affrontato il tema delle migrazioni, concordando il fatto che si tratta di un fenomeno di così grande portata che nessun singolo Paese può da solo affrontarlo". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente lettone Raimonds ...

L’appello di Vauro e Michele Santoro al presidente Mattarella : “Salvini fuorilegge. Possibile che nessun giudice lo indaghi?” : Vauro e Michele Santoro si appellano al presidente Mattarella e alle alte istituzioni dello Stato italiano e dell'Unione europea chiedendo attenzione rispetto alle azioni del neo-ministro dell'Interno Matteo Salvini: : "Il comportamento di Salvini è contrario alla legge ma nessun giudice ha ritenuto di dover procedere d'ufficio nei suoi confronti. Evidentemente è intervenuta una sorta di assuefazione ai gesti che trasformano l'attività di ...

Cottarelli e Mattarella si rivedranno domani : "Nessuno ha parlato di rinuncia" : 18.18 - Il portavoce del Quirinale ha rotto il silenzio e rilasciato una breve dichiarazione nel tentativo di chiarire cosa è accaduto oggi pomeriggio: "Cottarelli ha semplicemente bisogno di più tempo per approfondire alcuni nodi legati alla lista. Nessuno ha parlato di rinuncia".

Governo - Mattarella : "Nessuno può dirmi che ho ostacolato governo - non posso subire imposizioni" : "Il presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia che non può subire imposizioni. Ho accettato tutte le proposte tranne quella del ministro dell'Economia". A dirlo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

L'irritazione di Mattarella : nessun diktat sui ministri : ... che hanno blindato il nome di Paolo Savona, indicato più volte come figura ideale a ricoprire il ruolo di ministro dell'Economia. Ma non è detto che gli attriti tra il Colle e i partiti siano dovuti ...

Rallenta la nascita del governo - nessun segnale da Mattarella : A frenare il capo dello Stato non è solo il nome proposto per la presidenza del Consiglio ma anche quello del leghista Savona all'Economia -

Quirinale - sul governo avanti piano. Nessun segnale che Mattarella stia per dare l'incarico : Il presidente della Repubblica continua la sua riflessione dopo aver incontrato oggi i presidenti di Camera e Senato. La crisi rallenta: Nessun segnale di un incarico già domani -

Consultazioni - Mattarella convoca M5s e Lega. Di Maio 'Conte premier di governo politico'. Salvini 'Nessuno ha nulla da temere - interesse ... : Il nodo Economia. Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro.

Per Sergio Mattarella nessun pacchetto chiuso : Coloro che si pongono tormentate domande su come si comporterà Sergio Mattarella quando saliranno a Colle Salvini e Di Maio, possono trovare facile risposta a ogni dubbio consultando un semplice manuale di diritto costituzionale, ove viene spiegato l'articolo 92 della Costituzione: "Il presidente della Repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".Non c'è nessuna dietrologia o ...

Mattarella e il rispetto della Carta Nessun intervento sulle bozze : Oggi, pur di «cambiare i riti della politica», si invertono procedure e prassi nate con un significato preciso. Normalmente il capo dello Stato sceglie il presidente del Consiglio, il quale dopo ...

Mattarella non dà alibi ai leader - sì a più tempo e nessun veto sul nome : nessun alibi ai partiti. Forse è questo il senso della scelta di Sergio Mattarella di accettare un nuovo rinvio chiesto dai partiti alla fine di una giornata con un nuovo un colpo di...