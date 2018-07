Mattarella | nessun Paese può affrontare da solo il tema migranti

Migranti - Mattarella : 'Nessun paese può farcela da solo' : ... ambiente, crescita - ha aggiunto Mattarella - sono sfide per cui serve una solidarietà più intensa e più forta, per questo la Ue deve trovare più slancio nella sua integrazione e nella sua politica ...

Cottarelli e Mattarella si rivedranno domani : "Nessuno ha parlato di rinuncia" : 18.18 - Il portavoce del Quirinale ha rotto il silenzio e rilasciato una breve dichiarazione nel tentativo di chiarire cosa è accaduto oggi pomeriggio: " Cottarelli ha semplicemente bisogno di più tempo per approfondire alcuni nodi legati alla lista. Nessuno ha parlato di rinuncia".Ore 17:23 - Intanto apprendiamo che Carlo Cottarelli è tornato a Montecitorio.Ore 17:23 - Cottarelli non parlerà oggi con i giornalisti, neanche il segretario ...

Governo - Mattarella : “Nessuno può dirmi che ho ostacolato governo - non posso subire imposizioni” : “Il presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia che non può subire imposizioni. Ho accettato tutte le proposte tranne quella del ministro dell’Economia”. A dirlo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella L'articolo governo , Mattarella : “Nessuno può dirmi che ho ostacolato governo , non posso subire imposizioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Mattarella : 'Nessuno può dire io ne abbia ostacolato nascita' : ... Padoan: 'Il problema non è Savona ma il contratto M5S-Lega' CHIESTO PER ECONOMIA FIGURA NON PRO USCITA EURO 'La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato per ...