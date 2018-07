##Mattarella 4 giorni nelle Repubbliche baltiche - Riga prima tappa : Roma, 3 lug. , askanews, E' iniziata la visita ufficiale di Stato nella Repubblica di Lettonia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accompagnato dal Ministro degli Esteri e della ...

La festa di Mattarella : sorride per l’impresa dopo 87 giorni di pena : in porto dopo una traversata di 87 lunghi giorni, tra accelerazioni, frenate, tatticismi e una valanga di critiche (anche da questo giornale). Un successo per il capo dello Stato, che ieri ha festeggiato senza trionfalismi ma mostrando a più riprese un"espressione di evidente soddisfazione.D"altra parte, a quasi tre mesi esatti dalle elezioni, Mattarella è riuscito a chiudere un puzzle nel quale tiene insieme quelle che a suo avviso erano le ...

Di Maio : chiesto a Mattarella altri giorni per contratto - Salvini d'accordo : Roma, 14 mag. , askanews, 'Sia io che Salvini siamo d'accordo che di nomi, pubblicamente, non ne facciamo e abbiamo chiesto il tempo per concludere il contratto di governo. Abbiamo chiesto ancora dei ...

Sergio Mattarella - Maurizio Crozza ai limiti del vilipendio : come riduce il presidente - nei giorni decisivi : Sergio Mattarella , presidente della Repubblica, circondato da giovani fan infoiate che lo toccano ovunque, lo strattonano ed emettono degli urletti deliranti. 'Per le mie groupie sono come Bono degli ...

Governo : Mattarella concede ancora due giorni agli schieramenti. Lunedì rapide consultazioni : Non si può procastinare oltre, il Paese ha bisogno di un Governo. Lo sa bene Mattarella che ha dato ai partiti ancora due giorni di tempo per uscire dall'impasse.

Mattarella - due giorni per la decisione/ Governo : mandato a Fico - pre-incarico o esecutivo istituzionale? : Mattarella, due giorni per la decisione sul Governo. Tre le strade: mandato esplorativo al presidente della Camera Fico, pre-incarico a Salvini o Di Maio oppure esecutivo istituzionale.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:40:00 GMT)