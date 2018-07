Matrimoni forzati | Mara Carfagna FI deposita legge per introdurre il reato | reclusione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Una proposta diperildio forzato anche in Italia. Il testo, a prima firma della vicepresidente del Senato(FI) è statoto a fine mese scorso e si propone di riempire il vuoto legislativo nel nostro Paese in materia: attualmente, nel caso in cui una bambina o una ragazza sia costretta a sposarsi contro la sua volontà, grazie alla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne (2011), si deve fare riferimento aldi maltrattamenti, puniti con l’articolo 572 del codice penale (da 2 a 6 anni di carcere). La proposta dita dainvece introduce per la prima volta ildiretto a punire le nozze forzate e prevede lada uno a cinque anni, anche se tale delitto è commesso all’estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia. E’ prevista una ...