Martina Sebastiani | età | altezza e peso Temptation Island | la fidanzata di Gianpaolo

(Di martedì 3 luglio 2018) Sei anni, questa è la differenza di anni che separadaQuarta. I due giovani sono sbarcati nel resort di Santa Margherita di Pula per mettere alla prova il loro amore a. Prima della partenza per la Sardegna, nel video di presentazione al programma,aveva svelato i problemi della coppia: “È passato un anno, questa è la nostra stanza e di fronte c’è la camera di sua mamma”, aveva riferito la. Classe 1988,è originaria di Roma dov’è nata il 28 maggio. Come per gli altri concorrenti diè difficile trovare sul web informazioni relative alla sua vita.non fa parte del mondo dello spettacolo e gli unici indizi su quello che ha fatto e che fa possiamo scovarli tramite i suoi profili social: Instagram e Facebook. La giovane è appassionata di palestra, in particolare di ...