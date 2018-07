Maradona ha le idee chiare | “ecco chi vincerà il Mondiale”

sportfair

: @CucchiRiccardo Citazione: “ Messi è più forte di Maradona” nell’86 ha vinto un mondiale da solo. Quest’Argentina è… - ivocipoita : @CucchiRiccardo Citazione: “ Messi è più forte di Maradona” nell’86 ha vinto un mondiale da solo. Quest’Argentina è… - diegogizzone : RT @Potamoe_: Odio gli italiani perché sono falsi moralisti e cambiano idee e opinioni in base a chi è il soggetto. Fa il gesto #RobbieWill… - fabiopiscopo90 : RT @Potamoe_: Odio gli italiani perché sono falsi moralisti e cambiano idee e opinioni in base a chi è il soggetto. Fa il gesto #RobbieWill… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Diego Armando, dopo l’uscita di scena della sua Argentina, ha ben chiaro in mente chi sarà la vincitrice del Mondiale “Brasile-Messico mi ha divertito. Ho visto una Selecao molto solida che si avvia a vincere il mondiale”. E’ il commento di Diego Armandoal successo della nazionale verdeoro che passa ai quarti di finale dove affronterà il Belgio dopo il successo per 2-0 contro la ‘Tricolor’. “Mi piace molto Tite come allenatore perché sa mettere bene la squadra in campo -prosegue il campione argentino ospite di ‘De la Mano del Diez’ sul canale tv venezuelano Telesur-. Gli attaccanti brasiliani e i 4 dietro sono una forza: sanno giocare la palla, fraseggiare, attaccare tutti assieme”. (Int/AdnKronos)L'articoloha le: “ecco chiil Mondiale” ...