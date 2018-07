raisport.rai

: Russia 2018, Maradona: «Allenerei gratis la nazionale argentina» - cronaca_azzurra : Russia 2018, Maradona: «Allenerei gratis la nazionale argentina» - napolimagazine : NAZIONALE - Maradona: allenerei l'Argentina gratis - UgoBaroni : RT @ansacalciosport: Maradona, allenerei Argentina gratis. Brasile sulla buona strada per vincere i Mondiali | #ANSA -

(Di martedì 3 luglio 2018) Diego Armandotornerebbe con piacere ad allenare la nazionalesenza chiedere nulla in cambio. 'Tornerei in nazionale e lo farei, non chiederei nulla in cambio', ha detto l'ex ...