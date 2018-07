Maltempo | tromba d’aria a Lecco | salvi i tre dispersi nel lato

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Allarme e mobilitazione per una sorta did’aria con forti raffiche di vento e temporale, questo pomeriggio sul ramo lecchese del Lago di Como. Tre persone che in quei momenti si trovavano in acqua, due su un catamarano e una col surf, sono state date per disperse ma sono poi riuscite a raggiungere la riva spaventate ma incolumi. Ci sono volute decine di minuti con ricerche nel lago con onde alte e impiego di unita’ di soccorso, prima di concludere che ierano in salvo e non c’erano altre persone in difficolta’. L’instabilita’ meteo si e’ poi protratta fino a sera. L'articolod’aria ai trenelMeteo Web.