Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume - quasi 100 sfollati - : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Poco meno di 100 le persone allontanate per l'inondazione

Maltempo - il sindaco di Pineto : “Detriti su spiaggia dal fiume Vomano” : Materiali arrivati in gran parte dal fiume Vomano, ma della cui pulizia e smaltimento dovra’ occuparsi il Comune di Pineto. E’ questa la denuncia del sindaco della cittadina costiera, Robert Verrocchio, il quale torna a sollecitare la necessita’ di dare piena attuazione al Contratto di fiume, protocollo giuridico che consente di intervenire in maniera congiunta e condivisa, superando le frammentazioni funzionali dei vari enti, ...

Maltempo - Tursi in ginocchio per i terreni allagati. Il Sindaco Cosma chiede l'intervento della Regione : Situazione grave a Tursi, in provincia di Matera, in località 'Canala' allagati circa 300 ettari di terreno in produzione. Sono bastate due ore di pioggia e grandine caduta nel pomeriggio di ieri per ...

Maltempo Ancona : riconoscimento del sindaco ai poliziotti-eroi : Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha invitato in Comune il questore Oreste Capocasa e gli agenti della Polizia di Stato della Questura per ringraziarli per avere tratto in salvo ieri mattina due donne rimaste intrappolate a bordo della loro auto in un sottopassaggio invaso dall’acqua, durante il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. Affiancata dal questore, il sindaco ha consegnato un certificato di riconoscimento al ...

Maltempo Marche - il sindaco di Caldarola : “250mila euro di danni” : Violentissima e lunga bomba d’acqua a Caldarola, tanto da costringere il sindaco Luca Maria Giuseppetti a richiedere in Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Nel pomeriggio di lunedì scorso, e in misura più lieve anche ieri, piogge violentissime con fulmini e saette, si sono abbattute sul piccolo Comune. Strade invase dal fango a causa di una trentina di smottamenti di terreno, scantinati e garage allagati. Tubature ...

Maltempo - il sindaco di Volterra : “I consorzi siano più incisivi” : “Servono interventi incisivi, su tutte le aree a rischio e su quelle più fragili, da parte dei consorzi di Bonifica”. Lo afferma il sindaco di Volterra (Pisa), Marco Buselli, dopo “i recenti fatti alluvionali nella piana dell’Era” che “hanno messo in luce nuovamente le criticità mai risolte di un reticolo idraulico da rivedere”. “Spero – aggiunge Buselli – che anche la Regione, che ...