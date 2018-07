Maltempo | Comune Milano attiva allerta meteo

Maltempo - frana Mazzolla : il Comune di Volterra avvia i lavori : Completata la messa in sicurezza del versante a seguito del crollo avvenuto a Pasqua nel borgo di Mazzolla, a Volterra (Pisa). Lo rende noto il Comune. “A questo punto – spiega il sindaco, Marco Buselli – partiranno i lavori, già affidati, per il ripristino del primo muretto laterale interessato da un movimento franoso”. “Questo permetterà il miglioramento dell’accessibilità al borgo – prosegue il ...

Maltempo - il Comune di Ancona : “Eccezionale evento meteorologico” : Il Comune di Ancona sta lavorando “da ore in stretta sinergia tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio per ripristinare la viabilità alla Baraccola e in altre zone periferiche del capoluogo colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino”. Lo rende noto un comunicato dell’amministrazione, che parla di “un evento meteorologico di eccezionale portata con ...

Maltempo : il Comune di Cortona chiede lo stato di calamità : Il Comune di Cortona (Arezzo) ha chiesto alla Regione Toscana lo stato di calamità naturale per i danni causati dalla ‘bomba d’acqua’ del 12 giugno scorso tra le località il Riccio e Terontola invase nell’occasione da un cospicuo quantitativo di acqua. La richiesta è stata inoltrata non tanto per i danni subiti da strutture pubbliche ma per i danni subiti dagli agricoltori e dai cittadini. Sarà cura ...

Maltempo - il Comune di Oristano alla Regione : è calamità naturale : Campagne allagate e raccolti compromessi, strade, condotte e strutture pubbliche danneggiate. La Giunta comunale di Oristano ha fatto il bilancio dei danni causati dalle abbondanti e quasi incessanti piogge del mese di maggio e ha chiesto alla Regione di dichiarare lo stato di calamita’ naturale. La delibera porta la data di venerdì scorso e da oggi e’ in pubblicazione all’Albo pretorio. “Le colture arboree e orticole ...

Maltempo : Comune Milano attiva allerta per fiumi Lambro e Seveso : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di domani domenica 27 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazion

Maltempo Firenze : albero cade su un autobus - il Comune decide di tagliare altre due piante : Ieri pomeriggio a Firenze un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus con a bordo 32 turisti coreani, il crollo è stato dovuto al Maltempo. Su lungarno del Tempio, quindi, “sono stati eseguiti gli esami di approfondimento sui colletti degli alberi”, con “le operazioni che sono proseguite con il taglio di due piante risultate pericolose“, come spiega il Comune di Firenze. Gli accertamenti sono stati effettuati ...

Maltempo Sardegna : il Comune di Carbonia dichiara lo stato di calamità : La Giunta comunale di Carbonia, guidata dalla sindaca Paola Massidda ha dichiarato lo stato di calamità naturale per i gravi danni causati dalle abbondanti piogge del 4 maggio scorso sul territorio comunale. La dichiarazione verrà inviata quanto prima alla Regione Sardegna. “La richiesta avanzata dall’amministrazione comunale di Carbonia – fa sapere la Giunta Massidda – è doverosa e imprescindibile, alla luce degli ...

Maltempo Benevento : la filiera del vino traccia un percorso comune alla difesa del comparto : La filiera del vino sannita traccia un percorso comune mirato al sostegno del comparto economico principale della provincia di Benevento, messo in ginocchio dalla violenta grandinata abbattutasi giovedì 3 maggio. I rappresentanti delle istituzioni (i sindaci del Comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Solopaca e Telese Terme; Regione Campania Agricoltura Uod Benevento), del mondo produttivo cooperativistico (Consiglio di amministrazione de ...

Maltempo - grandine a Sant’Agata de’ Goti : il Comune chiederà lo stato di calamità naturale : La Giunta comunale di Sant’Agata de’ Goti (Benevento) si riunirà nel pomeriggio per “deliberare e richiedere lo stato di calamità naturale per gravi danni conseguenti ad evento meteorologico eccezionale”, con riferimento a “vento, forti piogge e copiose grandinate” che “si sono abbattute su tutto il territorio comunale in queste ore”. Dal Comune di Sant’Agata de’ Goti fanno sapere che ...