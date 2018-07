Maltempo | alluvione a Moena | un centinaio di evacuati | situazione di emergenza

Maltempo - disastrosa alluvione in Trentino : Dolomiti in ginocchio - Moena devastata [FOTO e VIDEO LIVE] : Una disastrosa alluvione sta colpendo in queste ore le Dolomiti, in Trentino. Sono caduti ben 135mm di pioggia a Moena, la località più colpita, ma anche 48mm a Padergnone, 40mm a Vigo di Fassa, 33mm a Predazzo, 25mm a Cortina d’Ampezzo, 23mm a Trento. La grandine ha colpito Moena e la Val di Fassa in modo ...