Maletmpo | violenta grandinata a Moena | frana sulla strada del passo San Pellegrino

(Di martedì 3 luglio 2018) Forte maltempo in Trentino, in particolare in Val di Fassa colpita da una. La via principale diè stata trasformata in un fiume di grandine. Immediato l’intervento dei Vigili de Fuoco che in pochi minuti hanno ricevuto decine di segnalazioni relative ad allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della località montana. Disagi anche in località Ronchi, dove unaha completamente invaso un tratto delladelSan. I Vigili del Fuoco di Pozza di Fassa sono sul posto ma per ora è difficile stimare i tempi di ripristino della viabilità. L'articolodelSanMeteo Web.