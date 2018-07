Mafia | ecco con quali trucchi i boss aggirano il 41 bis

"Ong in contatto con gli scafisti Ecco come ho bloccato i gommoni" 'La Mafia nigeriana colonizza l'Italia' : “VI racconto come le ONG attendono i gommoni davanti alle coste libiche”. Il capitano Gianmarco Concas racconta. Non aveva mai svelato come, a quasi un anno dall’avventura futurista della nave di Defend Europe... Segui su affaritaliani.it