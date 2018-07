Mafia | Cassazione | nuovo processo per Raffaele Lombardo

Mafia - Cassazione ordina nuovo processo per ex presidente della Sicilia Lombardo : La Seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo del 2017 dalla Corte d’appello di Catania che aveva assolto, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e lo aveva condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Ora si terrà un nuovo ...

Cassazione : detenuti per Mafia non possono scrivere ad associazione per diritti carcerati : I detenuti in regime di 41 bis , il cosiddetto ' carcere duro ' per i mafiosi, non devono scrivere lettere a ' Nessuno tocchi Caino ' , associazione radicale che si batte per l'abolizione della pena ...

Mafia - Cassazione conferma carcere per 16 appartenenti clan Spada : Mafia, Cassazione conferma carcere per 16 appartenenti clan Spada