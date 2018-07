Macklemore al Rock in Roma dopo una passeggiata a Genova tra i fan | scaletta e biglietti

optimaitalia

Il 3 luglio il rapper arriva al Rock in Roma per un appuntamento imperdibile! A voi gli orari di questa sera • porte h 18:30 • @MRRAINOFFICIAL h 20:30 • @macklemore h 21:45

(Di martedì 3 luglio 2018)alinstasera, martedì 3 luglio, si esibirà nella capitaleaver trascorso un giorno di relax nella città di.Il rapper e cantautore statunitense ha trascorso ieri un’intera giornata in quel dipasseggiando tra le vie principali della città, come un vero e proprio turista. Visita non in programma perche sembra essersi dovuto fermare nel capoluogo ligure in seguito a problemi con un volo che avrebbe dovuto portarlo nella capitale italiana.debutterà oggi per la prima volta su un palco capitolino in occasione della nuova edizione diinaver bruciato in meno di due ore iper la doppia data milanese.Avrà l’ occasione di presentare all'Ippodromo delle Capannelle, Gemini, il suo ultimo album pubblicato lo scorso settembre (2017) per la prima volta senza il supporto dell’amico e produttore Ryan ...