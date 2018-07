M5S | ' Ora una legge su partiti e fondazioni'

Lavoro : M5S - inizia fase nuova - diritti lavoratori al centro : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘C’è una lettura semplice e lineare del decreto dignità approvato dal governo: vogliamo licenziare per giusta causa anni di deregolamentazioni e di soppressione dei diritti dei lavoratori”. Così in una nota i componenti M5S della Commissione Lavoro alla Camera.“Ecco la questione di fondo del provvedimento – la lettura dei 5 Stelle – noi pensiamo ai lavoratori non come ...

Rifiuti : Trizzino (M5S) - chiesto a ministero monitoraggio costante crisi Sicilia : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ddl del governo approvato in commissione Ambiente non risolve il caos Rifiuti in atto in Sicilia che ricade su Musumeci, in base ai poteri speciali concessi dal governo Gentiloni. Siamo in contatto con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa al quale abbiamo chiesto

Sondaggi politici SWG : si allarga la forbice tra M5S e Lega - ora al 1 - 1% : La Lega Nord di Matteo Salvini distanzia ulteriormente il M5S. Dopo il sorpasso fatto registrare nelle settimane precedenti, il Carroccio allunga sul Movimento di Beppe Grillo. Ad affermarlo è l'istituto SWG, i cui dati degli ultimi Sondaggi politici sono stati diffusi nella serata di ieri durante il telegiornale di La7 condotto dal direttore Enrico Mentana. Lega, dunque, che si conferma al primo posto nel panorama politico nazionale, a distanza ...

La Lega sale ancora ed è primo partito Crollano M5S - Pd e FI. Sondaggio : La Lega sale, il m5s scende, e Forza Italia e il Pd sono in affanno. Cresce di mezzo punto Fratelli d'Italia.Questa la fotografia della situazione politica evidenziata dal TGLa7 con il suo Sondaggio settimanale a cura di SWG. I dati letti e illustrati da Enrico Mentana collocano il Carroccio Segui su affaritaliani.it

Lega - Bossi : "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta"/ Governo con M5S : "Finora non hanno fatto niente" : Lega, Bossi: "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta". L'ex segretario del Carroccio ha parlato anche del Governo con il M5s, "finora non hanno fatto niente"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Sondaggi elettorali politici SWG : M5S giù e mal di pancia degli elettori - Lega vicina : Siamo ormai ai titoli di coda per il mese di giugno, che ci ha mostrato un andamento al ribasso per quanto riguarda il M5S. I Sondaggi politici delle ultime settimane hanno evidenziato un calo nelle intenzioni di voto dei cittadini [VIDEO] per il movimento pentastellato. Nonostante sia al Governo, ci sono elettori con il mal di pancia. Questo è quanto emerge da un’indagine condotta da SWG in questi giorni. Il 72% confermerebbe il voto delle ...

M5S : blog Stelle - stop opacità - ora legge su partiti e fondazioni : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “Adesso faremo una bella legge, una legge chiara di poche righe, in cui la trasparenza sarà assoluta, sarà totale e in cui qualsiasi opacità verrà spazzata via”. Lo afferma, in un video postato sul blog delle Stelle, il senatore M5S Gianluigi Paragone, annunciando una legge su partiti e fondazioni. “Ma non vi farebbe piacere conoscere i nomi e le cifre che si danno alla politica? O ai ...

M5S : blog Stelle - stop opacità - ora legge su partiti e fondazioni (2) : (AdnKronos) – Secondo l’esponente 5 Stelle, “non soltanto ci vuole la massima trasparenza su chi da i soldi, sapendo e conoscendo i nomi con precisione, sapendo che i bilanci devono essere pubblicati, non ci deve essere il minimo di opacità, e questo riguarda le fondazioni politiche, ma riguarda tutte le fondazioni, le fondazioni bancarie, anche le fondazioni attraverso le quali le ong praticano le loro attività, ok? E ...

M5S - ora legge su partiti e fondazioni : ... Enel, Finmeccanica o le altre partecipate dallo Stato danno ai politici? Non soltanto ci vuole la massima trasparenza su chi da i soldi" ma "tutto il mondo delle fondazioni va disciplinato con ...

M5S - addio governo per SpadaforaCorrerà per la Regione CampaniaDi Maio "esilia" il suo (ex) mentore : Il mentore di Luigi Di Maio, diventato troppo ingombrante per il vicepremier grillino, lascerà l'esecutivo e correrà come governatore in Campania Segui su affaritaliani.it

GAY PRIDE - MINISTRO FONTANA CONTRO SPADAFORA/ Governo - faida Lega-M5S : “servono mamma e papà” : Gay PRIDE, SPADAFORA: “Non si torna indietro sui diritti”. SCONTRO Lega-M5s sul tema della famiglia. E il MINISTRO FONTANA risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Pompei Pride - Spadafora (M5S) : «L'Italia non tornerà indietro». Fontana lo gela : «Non parla a nome del governo» : Nel giorno in cui il popolo Lgbt è sceso in piazza, a Milano e a Pompei, per ribadire il diritto di ognuno a vivere la propria sessualità, è scontro nel governo, tra Lega e Movimento 5 stelle, sul...

Gay Pride - Spadafora : “Non si torna indietro sui diritti”/ Scontro Lega-M5S - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Gay Pride - scontro Lega-M5S. Spadafora 'Non si torna indietro sui diritti'. Il ministro Fontana 'Parla a titolo personale' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...