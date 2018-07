L’ultimo vaticinio di Piero Fassino | “Trent’anni di Salvini? Vediamo se gli elettori gli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) “Trent’anni di? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gligli daranno i voti”. Cosìa margine dell’incontro ‘Al lavoro per il futuro. Verso il congresso per un Partito Democratico protagonista’. “Non credo questo sia il tema principale oggi – ha aggiunto – Il tema principale è chesta imponendo a questa maggioranza di governo una linea oltranzista, che chiude l’Italia e riduce l’Italia in un ghetto. Non ho capito qual è la sua idea di Europa se chiude le frontiere, chiude i porti e mette i dazi” L'articolo L’ultimodi: “Trent’anni dise gligli daranno i voti” proviene da Il Fatto Quotidiano.