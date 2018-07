Luis Suarez | bomber per amore | «I miei gol | per venire da te»

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018) C’è chi prova a diventare un campione per far felici i genitori, chi per riscattarsi da situazioni difficili e chi, come, per raggiungere l’della vita. «Diventerò un calciatore famoso e così staremo di nuovo insieme», aveva promesso ildell’Uruguay alla sua fidanzata, Sofia Balbi, quando lei si trasferì con la famiglia dal Sudamerica a Barcellona. Una relazione nata prestissimo, nel 2002, quando l’attaccante aveva solo 15 anni ed era appena stato selezionato dal Nacional di Montevideo. LEGGI ANCHERussia 2018: i 30 calciatori più belli dei Mondiali Correva in campo, ma anche fuori: per vedere la dolce metà,percorreva anche 20 chilometri a piedi. D’altronde non aveva altri mezzi di trasporto: veniva da una famiglia umile, mentre Sofia era benestante. Così, quando lei si è trasferita dall’altra parte del mondo, anon è rimasto che puntare tutto sulla ...