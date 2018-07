Luigi Di Maio | il decreto dignità | tutte le idiozie nel testo varato in Consiglio dei

Rider - Luigi Di Maio : “Faremo un contratto collettivo nazionale con salario minimo orario” : Di Maio ha riferito sull'incontro che si è svolto oggi al minitero, con i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali di food deliveroo, e dei sindacati: "L'obiettivo può essere il raggiungimento del primo contratto colettivo nazionale per i Rider in Europa".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la sparata : 'La mafia un atteggiamento - anche di alcune banche e di uomini di Stato' : ' La mafia , prima ancora che un'organizzazione criminale, è un atteggiamento '. E fin qui, nulla di strano nella parole di Luigi Di Maio . Ma poi il capo politico del M5s aggiunge: 'Questo ...

In Onda torna su La7 con Telese e Parenzo : ospite prima puntata Luigi Di Maio : torna stasera su La7 alle ore 20.30 In Onda, il talk show condotto da David Parenzo e Luca Telese che durante l'estate sostituisce Otto e Mezzo di Lilli Gruber, dal lunedì al sabato. ospite in studio della prima puntata il vice presidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio.A curare la regia è Ermanno Corbella. In Onda è un programma firmato da David Parenzo, Luca Telese, ...

Giancarlo Giorgetti - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Vedremo se dura l'asse tra Lega e M5s' : 'La vera opposizione è in Europa, in Italia non ne abbiamo'. L'immagine usata da Giancarlo Giorgetti sul palco di Pontida è forte, perché evoca indirettamente le ombre di complotti internazionali e ...

Luigi Di Maio : “La mafia è un atteggiamento che vediamo pure in alcune banche” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio attacca alcune banche per il loro atteggiamento definito "mafioso": "La mafia è prima di tutto un atteggiamento. Questo atteggiamento lo vediamo nelle organizzazioni criminali, ma lo vediamo anche in organizzazioni che non sono criminali. Lo vediamo in alcuni atteggiamenti delle banche".Continua a leggere

Decreto Dignità - Luigi Di Maio : “Stasera in Cdm. Contrasteremo delocalizzazioni e precariato” : Questa sera, il consiglio dei ministri discuterà il Decreto Dignità fortemente voluto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Il testo conterrà una serie di norme atte a sfavorire la delocalizzazione di aziende in altri Stati e contrastare il precariato e il lavoro a termine.Continua a leggere

Luigi Di Maio silura il fedelissimo impresentabile. Che testa fa saltare - e come - : Promosso per rimuoverlo. Luigi Di Maio avrebbe già deciso: il sottosegretario alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora va allontanato al più presto da Roma. come fare? Semplice, candidandolo alla ...

Luigi Di Maio - la condanna a morte di Mediaset - e Rai - : 'Perché hanno i giorni contati' : 'Noi del MoVimento è da anni che diciamo che con l'avvento della Rete sarebbe cambiato tutto e i media tradizionali ne avrebbero fatto le spese. Non era una profezia fine a sé stessa, ma un indicatore ...

Roberto Fico e Luigi Di Maio - spaccatura sugli immigrati : la telefonata ad alta tensione : Il Movimento 5 stelle si spacca sulle dichiarazioni di Roberto Fico che ha affermato durante una visita all'hotspot di Pozzallo: 'Io i porti non li chiuderei. Dell'immigrazione si deve parlare con ...

Luigi Di Maio definisce "leggende" il nodo coperture al decreto dignità ma indirettamente il sottosegretario Barra Caracciolo lo smentisce : Luigi Di Maio non ha dubbi: le coperture al decreto dignità ci sono. "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto": è solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto", ha rassicurato il ministro del Lavoro intervenendo a Milano al Festival del Lavoro.Il sottosegretario all'Economia, Luciano Barra Caracciolo, ...

Matteo Salvini avvisa Luigi Di Maio : pronto a fare saltare tutto : Matteo Salvini è infuriato. Al punto da essere pronto a fare saltare tutto e andare subito all’incasso con le urne.

Luigi Di Maio - l'ultimo capolavoro del grillino : come vuole cancellare il calcio in Italia : Le buone intenzioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che lo guidano nella lotta alla ludopatia sembrano avere un nemico coriaceo: la realtà dei fatti. cancellare con un tratto di ...

Beppe Grillo - il fondatore arriva a Roma : grossi guai per Luigi Di Maio - come lo asfalta : L'allarme nel Movimento Cinque Stelle sulla voracità mediatica di Matteo Salvini circola impazzita ormai da giorni, anzi da poco dopo che il governo giallo-verde ha mosso i primi passi. Il terrore dei ...

Scuola - Luigi Di Maio annuncia ‘Dichiaro guerra al precariato’ : Le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito al precariato, interessano particolarmente il mondo della Scuola ed, in particolare, tutti coloro che, da anni (e anno per anno), continuano a prestare servizio senza essere ancora riusciti ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Una questione che dura oramai da moltissimi anni e che il Miur (e in generale […] L'articolo Scuola, Luigi Di Maio annuncia ‘Dichiaro ...