Lucy Hale | potrebbe esserci un nuovo ragazzo nel suo cuore

Obbligo o verità/ Lucy Hale e Tyler Posey nel cast : i fan di Pretty Little Liars e Teen Wolf gongolano! : Obbligo o verità, il nuovo film horror di Jeff Wadlow arriva nelle sale cinemtografiche da oggi, giovedì 21 giugno: cast, trama e quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Obbligo o Verità con Lucy Hale e Tyler Posey : recensione del film horror dell’estate 2018 : Arriva nelle sale Obbligo o Verità con Lucy Hale e Tyler Posey, si prospetterà il film horror dell’estate 2018? Vi forniremo trama recensione e commento. Da piccoli e da adulti almeno una volta, ognuno di noi, ha giocato al famoso: “Obbligo o Verità”. Olivia, Penelope, Markie, Brad e Tyson sono degli universitari in vacanza. Ma cosa succederebbe se questo gruppo di ragazzi ci giocasse di nuovo e il gioco prendesse vita? Voi la prendereste come ...

Lucy Hale prova a mangiare una tarantola fritta e il risultato è LOL : E tu avresti il coraggio? The post Lucy Hale prova a mangiare una tarantola fritta e il risultato è LOL appeared first on News Mtv Italia.

È ufficiale - Life Sentence cancellata da The CW : la serie con Lucy Hale si ferma alla prima stagione : Più che una sentenza di vita, una di morte: Life Sentence cancellata è ormai ufficiale, come ha confermato con un tweet la sua attrice protagonista Lucy Hale. La Hale, famosa per aver interpretato Aria Montgomery in Pretty Little Liars, ha affidato a Twitter un lungo pensiero scritto con una nota sul telefonino, in cui annuncia la cancellazione della serie con un ringraziamento collettivo a chi vi ha partecipato. "Ho appena avuto la triste ...