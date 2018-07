Lucia Borgonzoni | sottosegretaria alla Cultura | ha ammesso | ' Non leggo da tre anni'

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) Una dichiarazione rilasciata dleghista, all'interno della trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora, sta facendo molto discutere in queste ultime ore, in virtù del suo ruolo nel nuovo Governo guidato dLega VIDEOe dal Movimento 5 Stelle., quando i presentatori le hanno chiesto quale fosse l'ultimo libro ad aver letto, ha risposto così:poco, passo il tempo a studiare sempre cose per lavoro. Nonun libro per piacere da tre, l'ultima cosa che ho letto è stato Il castello di Kafka. Tale dichiarazione non è passata inosservata, non tanto perché è stata rilasciata da una degli esponenti di spicco della Lega, quanto perché appartiene al neo sottosegretario ai Benili e al turismo del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Infatti,, che afferma di essere leghista dall'eta' di 12, è stata ...