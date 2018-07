Lotta allo spaccio di stupefacenti | arrestato giovane albanese dedito allo spaccio

BalLottaggi 2018 - lettera aperta per una nuova e civile Resistenza : Ci stiamo tutti quanti macchiando di vergogna. Anche adesso, mentre fintamente distratti viviamo il nostro qualunque lasciando che il Paese che siamo trasformi la tratta di esseri umani in un mercato del consenso. Adesso che uomini neri vengono riciclati in elettori bianchi. Adesso che la propaganda è tornata a farsi sui “diversi”. Adesso che concetti terribili e idee ignobili emergono da un passato relegato e rilegato. Questa non è la mia ...

Il balLottaggio a Brindisi e la storia del 56 - 61% e del 40 - 63%. Di Guido Giampietro : ... il più lungo possibile, che si accinge a intraprendere: «… Con noi non ci saranno spartizioni, è finito il tempo della divisione degli incarichi in base all'appartenenza politica. In altre parole, l'...

BalLottaggi amministrative : disfatta del centrosinistra - nel Pd si apre il processo : Anche se un risultato negativo nei Ballottaggi alle elezioni amministrative [VIDEO] era largamente atteso, il centrosinistra, in particolar modo il Pd, si ritrova a fare i conti con un tracollo di proporzioni epocali. La sconfitta, a volte inaspettata, in Comuni storicamente governati dalla sinistra, come le toscane Pisa, Siena e Massa, oppure Terni, Imola, Ivrea, solo per citarne alcune, ha riaperto lo scontro interno al partito del Nazareno. ...

BalLottaggi 2018 - la sinistra ha fallito copiando la destra. Ma per rifondarsi deve guardare all’Europa : Nella politica italiana asservita al bullismo dimostrativo di Matteo Salvini dopo essere stata annichilita per un ventennio dalle gag imbonitorie spacciate per comunicazione da Silvio Berlusconi, in questo susseguirsi di pataccari aureolati da grandi leader, niente eguaglia per delusione e vacuità l’attuale dibattito sull’ipotetica rifondazione della sinistra. Un tema su cui trovi a discettare consiglieri altamente improbabili (e a tutto ...

Sondaggi Politici/ Analisi BalLottaggi Comunali e caos migranti : il 60% appoggia il Governo Lega-M5s : Sondaggi elettorali Politici: Analisi sui Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018 e sul caos migranti. Il 60% sta con il Governo Lega-M5s: la sconfitta del Pd nelle Regioni Rosse(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:36:00 GMT)

BalLottaggi 2018 - la sinistra perde perché le manca il coraggio : Ricominciare, non vuol dire ripetersi. Per questo la sinistra per prima cosa non deve scoraggiarsi. Fino a oggi i cicli di “scoraggiamento” sono tutti ben visibili nella storia della sinistra italiana: dalla delusione nel rapporto con i socialisti, alle ricerche della “Cosa”, l’abbattimento rosso del primo governo Prodi, fino ai vari tentativi di spezzettamento confluiti in insignificanti zero virgola. Tutte cose ben note discusse e ridiscusse, ...

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. BalLottaggio Pogba-N’Zonzi nella metà campo transalpina : Oggi pomeriggio alle ore 16 va in scena Danimarca-Francia, match del girone C valido per i Mondiali 2018. Una sfida attesissima, in cui si deciderà chi passerà il turno come testa di serie. I transalpini sono già qualificati e hanno due risultati su tre a loro favore per chiudere al comando nella classifica del raggruppamento, mentre i danesi non devono perdere altrimenti rischiano di essere eliminati nel caso in cui in contemporanea ...

Choc da balLottaggio : Ammettono la sconfitta ma, su come rimettersi in piedi, ognuno ha la sua ricetta. E' un Pd frastornato - che cerca di scuotersi dopo la batosta elettorale, nella quale ha perso 33 dei 76 comuni che ...

BalLottaggi - Di Battista : “Il Pd è morto. Ad ucciderlo è stato il suo atteggiamento borghese. Io sono felice del tracollo” : “Il Pd è morto. Ad ucciderlo non sono stati i Franceschini, le Boschi, i Renzi o i Gentiloni. Costoro sono ‘comparse’ già finite nell’oblio. Ad ucciderlo è stato l’atteggiamento profondamente ‘borghese’ ed anti-popolare che ha dimostrato in questi anni. Pensavano di cavarsela con qualche diritto civile”. Alessandro Di Battista, ex deputato M5s e ancora punto di riferimento del Movimento 5 stelle, è intervenuto ...

BalLottaggi - Calenda : andare oltre Pd. Cresce il fronte «congresso subito» : Il Pd analizza la sconfitta e tra i dem Cresce il fronte del «congresso subito». Anche il centrodestra, tramite Berlusconi, sottolinea la necessità di un rinnovamento...

Senza luce. Il tracollo ai balLottaggi allarga le crepe fra i dirigenti del Pd : La notte fonda in cui il Pd è sprofondato perdendo praticamente tutti i ballottaggi in zone storicamente fedelissime (Massa, Siena, Pisa, Imola), ha fatto ripartire la rumba democratica. E l'assemblea del prossimo luglio – probabilmente il 7 – che avrebbe dovuto portare a una tutto sommato tranquilla proroga di Maurizio Martina quale segretario almeno fin dopo le europee, si è trasformata nell'ennesima attesa di una ...