L’ormone antimulleriano all’origine della sindrome dell’ovaio policistico

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) Su Human Reproduction Update, prima firma N.S. Kakoly, è stato appeno pubblicato uno studio australiano - una metanalisi su 4530 studi pubblicati, di cui 40 eleggibili per le valutazioni finali - sul rapporto tradell'ovaio(PCOS), ridotta tolleranza al glucosio e diabete mellito di tipo 2. Questo è solo l’ultimo esempio dei tentativi di ricomporre un mosaico, al fine di individuare la causa di una patologia che affligge fino al 10% delle donne in età fertile. In questo ambito una risposta è arrivata da uno studio, coordinato dall’italiano Paolo Giacobini dell’Università di Lille, in Francia, e pubblicato a fine maggio sulla rivista Nature Medicine. Questo studio, verificato anche su modelli animali in laboratorio, ha individuato nella eccessiva produzione (30% superiore alla media) di un ormone prodotto dalle ovaie, l’(AMH, dall’inglese ...