L’orgoglio delle seconde generazioni | “Non siamo campioni dello sport ma anche noi

L’orgoglio delle mamme-premier : “Con i nostri figli in prima linea” : La leader del partito conservatore scozzese Ruth Davidson ha appena annunciato di essere incinta e avrà un figlio in autunno con la sua compagna Jen Wilson. E fin qui niente di particolare. Piuttosto fa specie che nel 2018 una donna in un ruolo di comando abbia dovuto aggiungere questo chiarimento: «Continuerò a guidare il partito, come fanno tutte...