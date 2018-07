Loot box come gioco d' azzardo | la Francia per ora dice di no

Secondo il vice presidente di EA il modello delle Loot box è "sostenibile" : Ai microfoni di Gamesindustry, riporta Dualshockers, il vice presidente di EA Soprts Daryl Holt si è lasciato andare in diverse considerazioni riguardo le famigerate casse premio che hanno impattato non senza innalzare qualche polverone l'industria dei videogiochi da ormai qualche anno.Ecco le sue parole: "Si tratta di un modello diverso che mette in primo piano le scelte dell'utente. Ai nostri giocatori offriamo la possibilità di decidere come ...

Overkill The Walking Dead : requisiti PC - Loot box e molto altro : Poche ore tramite Reddit, Overkill ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo gioco a tema The Walking Dead che hanno usato il 2018 per concentrarsi sulla costruzione di un gameplay.Ricordiamo che il gioco è un coop a 4 giocatori ma gli sviluppatori fanno sapere che potrà essere giocato tranquillamente in solitaria con i compagni comandati dalla IA. Il gioco è costruito sull'Unreal Engine 4, non supporterà il cross-platform e nemmeno il ...

Dopo 2 anni e mezzo Street Fighter 5 riceve le Loot Box : Dopo la bellezza di 2 anni e mezzo la data di pubblicazione, Street Fighter 5 riceverà un aggiornamento che introdurrà le tanto discusse Loot Box il 25 giugno.Come riporta Eurogamer.net le Loot Box riguarderanno la modalità survival che ricordiamo al momento prevede di combattere contro avversari controllati dalla CPU a difficoltà crescente, i punti guadagnati possono essere spesi per comprare potenziamenti per ottenere vantaggi nei successi ...

Pugno di ferro dell'Olanda contro le Loot box : in arrivo sanzioni e multe salatissime : Stando a quanto riportato da Wccftech, a partire da oggi, le autorità olandesi verificheranno se i giochi che utilizzano loot box violeranno le leggi sul gioco d'azzardo, pena enormi multe per gli editori.Nell'aprile di quest'anno, l'Autorità ha stabilito che vari giochi stavano violando le leggi sul gioco d'azzardo e ha espresso l'intenzione di vietare questi titoli contenenti loot box."Sono progettati come giochi d'azzardo, con la sensazione ...

Reggie Fils-Aime : "le Loot box non sono poi così male" : Nonostante le polemiche le loot box continuano ad essere una formula molto utilizzata, e recentemente il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha detto la sua ammettendo che le casse premio, se utilizzate bene, possono essere uno strumento davvero utile."Le loot box, parlando onestamente, si sono guadagnate una pessima reputazione", ha esordito il presidente. "La meccanica di acquistare qualcosa di cui non sei sicuro del contenuto è ...

Pachter : "perché ci sono le Loot box? Perché i consumatori sono stupidi" : Per quanto non sia di certo apprezzatissimo da una folta schiera di giocatori, Michael Pachter rimane uno degli analisti più seguiti e ricercati nel panorama videoludico. Come da tradizione il buon Pachter non si fa particolari problemi ad esprimere opinioni forti e a rilasciare dichiarazioni senza peli sulla lingua. Le ultime riguardano le loot box e la loro diffusione a macchia d'olio in praticamente ogni genere videoludico. L'analista ha ...

Arriva la conferma di DICE : niente Loot box in Battlefield V : Come saprete, ieri sera c'è stato il reveal ufficiale di Battlefield V e, in un nostro articolo, vi abbiamo già proposto le numerose novità che ci aspettano in questo nuovo episodio della serie.In seguito all'evento di presentazione del gioco sono comparse varie notizie su Battlefield V e, una di queste, sarà particolarmente apprezzata dai giocatori.Infatti, come segnala VG247.com, DICE ha confermato ai microfoni di Polygon che lo sparatutto non ...

Niente Loot box per RAGE 2 - arriva la conferma degli sviluppatori : Dopo una serie di teaser pubblicati sui social media e le notizie trapelate da Walmart Canada, Bethesda ha finalmente annunciato RAGE 2 questa settimana ufficialmente. La compagnia ha anche svelato un esplosivo trailer di gameplay e ha confermato che lo sparatutto in prima persona open-world si concentrerà su un personaggio chiamato Walker.Dato che RAGE 2 è un titolo open-world, è comprensibile che molti si siano chiesti se il gioco includerà ...

La Belgian Gaming Commission consiglia persecuzioni legali per i giochi contenenti Loot box : In un primo momento il governo del Belgio ha comunicato la proibizione della vendita di giochi contenenti alcun tipo di loot Box, concedendo due mesi ai publisher per adeguarsi alla nuova normativa, mentre adesso una nuova normativa della Commissione belga annuncia una nuova normativa contro tali giochi.Come riporta Gameindustry, il Belgio raccomanda la persecuzione legale dei giochi contenenti le famigerate casse premio. I giochi per cui è ...

Le Loot box sono gioco d'azzardo? Electronic Arts ribadisce - assolutamente no : La calda stagione delle polemiche contro le loot box sembra finalmente raffreddarsi, dopo che la questione è arrivata sul tavolo di alcune nazioni europee che negli scorsi mesi hanno progressivamente adottato disegni di legge che le bandiscono definitivamente considerandole una forma di gioco d'azzardo.Electronic Arts è stato il publisher forse più coinvolto nelle polemiche relative alle loot box, e in un recente incontro finanziario i vertici ...

State of Decay 2 : Undead Labs conferma l'assenza di microtransazioni e Loot box : State of Decay 2 sta per arrivare su Xbox One e PC (avete già letto i requisiti di sistema?) e, a quanto pare, non avrà microtransazioni né loot box. A confermarlo è direttamente il design director, Richard Foge, in un'intervista con MCV.Foge ha anche parlato di uno dei generi più in voga ultimamente, ovvero i battle royale e ha spiegato che le "battaglie reali"non saranno mai inserite nel gioco. Parlando di questa tipologia di giochi, il design ...

Dopo l’Olanda anche il Belgio contro le Loot Box! Cosa accadrà su FUT? : anche il Belgio, Dopo l’Olanda, ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei videgames che utilizzano il sistema delle Loot box. La Belgian Gaming Commission, come riportato dal sito Charlieintel ,ha dichiarato che alcune Loot box sono a tutti gli effetti paragonabili a giochi d’azzardo e per questo dovranno apportare modifiche se non vogliono incorrere in pesanti […] L'articolo Dopo l’Olanda anche il Belgio contro le Loot ...

Anche il Belgio dichiara illegali le Loot box : Indietro 26 aprile 2018 2018-04-26T13:40:10+00:00 ROMA – Continuano i guai per le major dei videogame. Nel mirino ancora le loot box, microtransazioni che consentono ai giocatori di spendere denaro reale per ottenere alcuni vantaggi. Una meccanica di gioco diffusa tra i titoli più popolari, ma che adesso si trova sotto una tempesta giudiziaria. Il motivo?Spingerebbero […]