Lo speleologo | «I ragazzi nella grotta sono dei miracolati»

vanityfair

: RT @RepubblicaTv: Thailandia, lo speleologo: 'Trasportare ragazzi nell'acqua limacciosa grosso rischio' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Thailandia, lo speleologo: 'Trasportare ragazzi nell'acqua limacciosa grosso rischio' - RepubblicaTv : Thailandia, lo speleologo: 'Trasportare ragazzi nell'acqua limacciosa grosso rischio' - lanuovasardegna : Thailandia, lo speleologo: 'Trasportare i ragazzi nell'acqua limacciosa sarebbe a rischio incidente' - VIDEO… -

(Di martedì 3 luglio 2018) «Igià dei, ma potremo dirli salvi solo quando saranno sotto osservazione in ospedale». Vincenzo Martimucci, presidente della Società Speleologica Italiana, non ha dubbi che i 12rimasti intrappolati, con il loro allenatore, in unain Thailandia 9 giorni fa abbiano avuto,disgrazia, grande fortuna e che per loro ci siano davvero possibilità di salvezza. «La speleologia», dice, «è un’attività che si inizia per passione, ma ciscuole di formazione dove si viene introdotti alle prudenze». Prudenze che i giovani calciatori non hanno avuto. Ladi Tham Luang si trova in Thailandia, al confine con il Myanmar. Laè un’attrazione turistica, ma è chiusa da fine aprile per il rischio di importanti piene dovute alle piogge monsoniche. Questo è accaduto. Perchéandati in unache presentava, in questa ...